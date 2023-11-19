張忠謀：台美日擴產 供應鏈添韌性

全球關注台積電及全球半導體動向。我APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀17日在APEC會後記者會上表示，台積電不僅近年著力增加在台灣的產能，也在美國與日本投資許多產能，確實努力增加半導體供應鏈的韌性。

2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」17日閉幕，張忠謀在美國舊金山召開國際記者會，媒體詢問美國商務部計畫在2030年振興美國半導體產業，對台灣和韓國有何影響？張忠謀表示，無論對台灣或韓國，無論哪個產業，特別是半導體，都會出現新競爭，這是無可避免的。台灣與韓國都已經歷許多競爭，才達到今天的現況，因此競爭是很常見的。

也有媒體詢問，美國政界有人認為只有半導體產業的研發中心留在台灣，美國才會積極護衛台海穩定，張忠謀則認為此說法充滿臆測，且短期內要在美國重新建立像台積電一樣規模的產能，是不可能的事情。因此他不對此說法發表評論。

關於美國向中國實施高科技產品出口管制，張忠謀回應，峰會期間並未有相關討論，以台積電而言，他支持此一政策，實施效果則是另外的問題。

有關台積電在美國亞利桑那州鳳凰城投資計畫的進展，是否遇到困難或文化差異的挑戰？張忠謀表示，這些問題應該問台積電，據他所知，整體而言，他們有遇到問題，但都在一一解決中，美國聯邦政府、州政府及鳳凰城市政府，也都共同協力解決台積電遇到的任何問題。

至於台積電在日本熊本建廠情況，張忠謀則說，他不了解台積電營運的細節，但他知道整體進展不錯，以他過去經驗來看，日本半導體產業有非常強的潛力及競爭優勢。

針對APEC各國對供應鏈韌性的看法，張忠謀表示，各國都希望供應鏈更具韌性，他的談話主要側重在電子供應鏈，尤其是半導體產業。以台積電而言，不僅近年著力增加在台灣的產能，也在美國與日本投資許多產能，確實努力增加半導體供應鏈的韌性。

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