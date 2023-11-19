張忠謀：台美日擴產 供應鏈添韌性

經濟日報／ 記者江睿智／綜合報導
APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀17日於舊金山召開國際記者會。 總統府／提供
APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀17日於舊金山召開國際記者會。 總統府／提供

全球關注台積電及全球半導體動向。我APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀17日在APEC會後記者會上表示，台積電不僅近年著力增加在台灣的產能，也在美國與日本投資許多產能，確實努力增加半導體供應鏈的韌性。

2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」17日閉幕，張忠謀在美國舊金山召開國際記者會，媒體詢問美國商務部計畫在2030年振興美國半導體產業，對台灣和韓國有何影響？張忠謀表示，無論對台灣或韓國，無論哪個產業，特別是半導體，都會出現新競爭，這是無可避免的。台灣與韓國都已經歷許多競爭，才達到今天的現況，因此競爭是很常見的。

也有媒體詢問，美國政界有人認為只有半導體產業的研發中心留在台灣，美國才會積極護衛台海穩定，張忠謀則認為此說法充滿臆測，且短期內要在美國重新建立像台積電一樣規模的產能，是不可能的事情。因此他不對此說法發表評論。

關於美國向中國實施高科技產品出口管制，張忠謀回應，峰會期間並未有相關討論，以台積電而言，他支持此一政策，實施效果則是另外的問題。

有關台積電在美國亞利桑那州鳳凰城投資計畫的進展，是否遇到困難或文化差異的挑戰？張忠謀表示，這些問題應該問台積電，據他所知，整體而言，他們有遇到問題，但都在一一解決中，美國聯邦政府、州政府及鳳凰城市政府，也都共同協力解決台積電遇到的任何問題。

至於台積電在日本熊本建廠情況，張忠謀則說，他不了解台積電營運的細節，但他知道整體進展不錯，以他過去經驗來看，日本半導體產業有非常強的潛力及競爭優勢。

針對APEC各國對供應鏈韌性的看法，張忠謀表示，各國都希望供應鏈更具韌性，他的談話主要側重在電子供應鏈，尤其是半導體產業。以台積電而言，不僅近年著力增加在台灣的產能，也在美國與日本投資許多產能，確實努力增加半導體供應鏈的韌性。

台積電 美國商務部 半導體

延伸閱讀

張忠謀指「沒和平沒供應鏈」 美官員披露：習向拜登強調這事

會晤多位領袖談什麼？張忠謀與拜登幽默閒聊 揭雙方有「許多互動」

台積電創辦人張忠謀：台美日三地投資 以增加半導體供應鏈韌性

APEC張淑芬揭與領袖夫人互動 自曝「看報紙才知張忠謀行程」

相關新聞

張忠謀：台美日擴產 供應鏈添韌性

全球關注台積電及全球半導體動向。我APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀17日在APEC會後記者會上表示，台積電不僅近年著...

AI伺服器全球擴產 迎接大商機

人工智慧（AI）伺服器2024年成長態勢確立，帶動AI伺服器製造商產能同步擴增，包括鴻海、廣達、緯穎、英業達、緯創、華碩...

台積電創辦人張忠謀：台美日三地投資 以增加半導體供應鏈韌性

APEC經濟領袖會議落幕，我領袖代表張忠謀於17日召開國際記者會，接受媒體詢問。全球關注台積電（2330）及全球半導體動...

「看到隧道出口亮光」庫存問題緩解 半導體業明年可望好轉

全球半導體今年產值恐將衰退逾1成，儘管市場能見度仍低，客戶以急單、短單居多，半導體廠認為供應鏈庫存有效去化，將回復健康水...

微星成為PGC官方電競合作夥伴 為玩家打造奢華體驗

全球電競領導品牌MSI微星（2377）於今（18）日宣布成為2023 PGC (PUBG Global Champion...

科技大廠掀AI軍備賽 盼帶動手機電腦換機潮

人工智慧潛在商機無窮，促使科技大廠再掀角力賽，輝達、超微、英特爾、聯發科與高通等相繼推出搭載AI最新等級產品，這場AI軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。