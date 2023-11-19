新電信三雄 網路大決戰

台灣兩大電信整併案「台台併」、「遠亞併」合併基準日將陸續在12月1日及15日生效，屆時新電信三雄中華電信、新台灣大、新遠傳三足鼎立，迎向「新電信三雄」競爭態勢，第一步將決戰「網路」，新台灣大及新遠傳均強調，要做到一合併就有感，整體網路陸續整併則須費時一年，龍頭中華電信則要持續維持領先，持續投資、導入新技術，穩固寶座。

根據NCC最新統計資料，中華電信目前行動用戶約1,116.4萬戶，新台灣大（台灣大加台灣之星）972.6萬戶，新遠傳（遠傳加亞太電信）921.7萬戶，三大電信都擁有千萬用戶規模，頻譜及網路資源也更具規模化，屆時「網路品質」將是爭取用戶關鍵之一。

遠傳電信網路暨技術群執行副總郭峻傑表示，新遠傳將在黃金低頻的700MHz增加66%頻寬，是業界最大連續低頻，穿透率最佳，同時進行基地台整併，汰換5,000座基地台，導入AI節能及能源管理系統，每年省電8,600萬度，合併後基地台數提升至1.25萬站，用戶可用網路涵蓋率最高增加92%，合併基準日一個月內，全台新遠傳用戶就會「有感」。

台灣大技術長郭宇泰指出，台台併因難度較高，但已做好網路整併規劃與準備，關鍵是用戶一定在短時間內對網路品質提升很有感，先將台灣之星3G網路關閉，移轉到台灣大網路，整合4G、5G雙方基地台，除先提供5G的3.5GHz的60M頻寬給新台灣大用戶使用，也將整合台灣之星3.5G的40MHz頻寬，以CA載波聚合方式提供網路服務，就可以體現100MHz頻寬的5G網路威力，後續將陸續整合核心網路，預估合併起跑日後一年內網路完成整合計畫。

相較於新台灣大及新遠傳透過整合頻譜及網路，提升網路效率，中華電信積極迎戰，持續建置5G網路，同時擴大4G容量。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電以速度及涵蓋並重策略進行5G建設，除導入C-RAN（雲端化無線存取網路）先進架構，擁有行動寬頻主流頻段Sub 6GHz下290MHz最大可使用頻寬及最大連續頻寬，建設全國最多行動基地台，更用5G 2CA（載波聚合）和4G 4CA的載波聚合新技術服務，整合分散頻譜，提供最高超過2Gbps的下載速率，較先前網速極限值再提升10%以上，已在重要商圈、大專院校、科技園區、國道服務區等地點導入。

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