AI伺服器全球擴產 迎接大商機

人工智慧（AI）伺服器2024年成長態勢確立，帶動AI伺服器製造商產能同步擴增，包括鴻海、廣達、緯穎、英業達、緯創、華碩與和碩等，均啟動擴產與全球布局，以迎接2024年AI商機。

鴻海在台灣、美國、墨西哥與捷克等地都有伺服器廠房，全球布局最早、最完整，該公司因應AI伺服器時代到來，持續在台灣、美國與墨西哥等地擴充產能。

廣達近年積極在美國及東南亞布建伺服器產能，今年新增越南據點，建置新廠，美國加州廠一直都是伺服器重要後段組裝廠，近年已數次擴充，但CSP建置資料中心需求不斷增溫，近日又增資美國田納西廠，再度擴充產能。

緯穎馬來西亞伺服器組裝廠第一期工程近期開幕，提供客戶更多伺服器整機組裝服務；馬來西亞伺服器主機板產線第二期工程，也將在明年投產。

英業達泰國新廠已動工，最快2025年第1季量產；墨西哥新廠近期開始投產，在手訂單如果要完全滿足，預計要等到2024年第4季。

至於技嘉在台灣有兩個伺服器廠，預期可以滿足這一、兩年需求。緯創新竹湖口廠新增產能，預定明年第1季投產。

華碩在桃園打造生產基地，主要生產主機板、顯示卡、迷你PC及伺服器，預計2024年投產，並規劃首度在美國矽谷建置伺服器產線，最快2024年投產，歐洲廠則正在評估中。

和碩桃園伺服器廠預計2023年底至2024年初投產，墨西哥廠以支應北美客戶為主，該公司目前在越南也有產能，未來會藉越南據點向外拓展。

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