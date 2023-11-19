產業追蹤／借鏡南韓 衝刺數位雙生

近幾年來，南韓政府高度重視數位雙生技術的發展與應用，同時積極推動「數位雙生韓國」計畫，希望以數位雙生為核心，引領南韓產業數位化轉型。目前台灣在數位雙生技術發展上仍處於起步階段，可以借鏡南韓經驗，以利推動發展。

2023年8月，南韓政府正式啟動「數位雙生韓國」計畫。這項計畫的目標是在2025年前建立一個高連結性的數位雙生體系，其中的重點聚焦於交通、公共安全、能源效率和城市現代化等各領域。南韓政府通過數位雙生技術管理和運營國家重要基礎設施，實現高品質數據獲取和科學決策支持。同時，南韓也希望建立超高連結的數位雙生體系，為人工智慧（AI）和大數據產業發展奠定有利的基礎。

為支持「數位雙生韓國」計畫的實施，南韓政府在2021年9月制定數位雙生推進策略。這項策略設定出一系列發展目標，包括在2025年前開放5萬個開放平台3D數據建模案例、培育100家數位雙生專業公司、使數位雙生技術競爭力達到全球前95%。同時，南韓各相關部會也將數位雙生技術應用於各自管理領域，如製造業、海洋漁業、醫療保健、農牧業、水資源管理等，以利推動南韓產業數位化轉型。

為積極推廣，南韓政府還提出數位雙生技術在多個領域的具體應用案例：一、通過實現數位雙生之間的互連互通，共同解決複雜的現實世界問題。例如利用數位雙生預測和主動響應的消防與防災整合平台，以及利用數位雙生進行洪水預測與應對的智慧防洪系統。

二、通過數位雙生平台實現公共安全與防災管理，如地下管線數位雙生的防災管理平台。三、通過軟體即服務（SaaS）的模式，提供數位雙生服務，如數位雙生洪水預警服務和數位雙生消防檢測服務等。四、應用數位雙生平台安全高效管理重要基礎設施，如數位雙生洪水預報系統和數位雙生設施安全管理平台。

總體而言，南韓正致力於數位雙生的技術研發與產業應用推廣，希望以數位雙生為核心，引領南韓各個產業實現數位化轉型，提升國家競爭力和科技實力。與此同時，南韓也希望在數位雙生標準化、服務資訊共享、聯合研究等方面開展國際合作。例如，南韓表示可利用數位雙生技術共同解決跨國常見問題，在數位雙生標準化方面合作，並提供數位雙生服務資訊共享和聯合研究的合作平台。南韓正積極將數位雙生打造成「數位雙生韓國」的戰略支柱，以實現數位化轉型願景。

目前台灣在數位雙生技術應用方面，主要是集中在工業物聯網的離散製造，例如智慧機械、半導體等領域。在政府方面，經濟部產業發展署在推動製造業數位化部分，其中也包含數位雙生的相關技術發展。而國科會也有支持一些跨域合作的數位雙生研究計畫。目前台灣在數位雙生技術標準方面也正在起步，2020年該技術被列為「智慧製造系統標準框架」的重點項目。

綜合來說，台灣在數位雙生技術發展上正處於起步的階段，政府目前也正在制定相關的技術發展策略，未來在跨域合作與標準化方面也需加強推動。而南韓的經驗，對台灣推動數位雙生技術發展，具有一定的借鏡作用。（作者是商業發展研究院國際數位商業研究所研究員）

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