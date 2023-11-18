台積電創辦人張忠謀：台美日三地投資 以增加半導體供應鏈韌性

APEC經濟領袖會議落幕，我領袖代表張忠謀於17日召開國際記者會，接受媒體詢問。全球關注台積電（2330）及全球半導體動向，張忠謀表示，台積電不僅近年著力增加在台灣的產能，也在美國與日本投資許多產能，確實努力增加半導體供應鏈的韌性。

對於美國商務部似乎要在2030年振興美國半導體產業，張忠謀表示，無論對台灣或韓國，無論在哪個產業，特別是半導體產業，都會出現新的競爭，這是無可避免的。台灣與韓國都已經歷過許多競爭，才達到今天的現況，因此競爭是很常見的。

也有媒體詢問，美國政界有人認為只有半導體產業的研發中心留在臺灣，美國才會積極護衛台海穩定，張忠謀則認為此說法充滿臆測，且短期內要在美國重新建立像台積電一樣規模的產能，是不可能的事情。因此他不對此說法發表評論。

由美國主辦的2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM），於當地時間17日午間圓滿結束。張忠謀於同日下午在美國舊金山召開國際記者會，就此次與會過程及成果接受記者提問。

關於美國向中國實施高科技產品出口管制的看法，張忠謀回應，峰會期間並未有相關討論，以台積電而言，他支持此一政策，實施效果則是另外的問題。

對於媒體詢問領袖代表對於拜習會的看法，以及對於「全球化已死」的想法是否仍與去年相同。張忠謀表示，根據他的觀察，這是一個相當好的會面，有助舒緩緊張關係，也有助重建溝通管道。至於「全球化已死」，至少在晶片的自由貿易上，他仍然保持這個立場。

外媒也關切台積電在日本熊本建廠事宜及對日本未來半導體產業發展的看法，張忠謀表示，他不了解台積電營運的細節，但他知道整體進展不錯，以他過去的經驗來看，日本半導體產業有非常強的潛力及競爭優勢。

針對各國對供應鏈韌性的看法，張忠謀表示，各國都希望供應鏈更具韌性，而他的談話主要側重在電子供應鏈，尤其是半導體產業。以台積電而言，不僅近年著力增加在台灣的產能，也在美國與日本投資許多產能，確實努力增加半導體供應鏈的韌性。

對於美國政界有人認為只有半導體產業的研發中心留在台灣，美國才會積極護衛臺海穩定，張忠謀則認為此說法充滿臆測，且短期內要在美國重新建立像台積電一樣規模的產能，是不可能的事情。因此他不對此說法發表評論。

對於與日本首相岸田文雄的雙邊會談，媒體詢問是否談及台海安全及晶片投資議題，張領袖代表指出，台日都清楚雙方希望台海和平的立場，這次台日的雙邊會談並沒有特別再重複此一共識。岸田首相也表達他對台積電目前在日本半導體業投資的進展感到很滿意。

媒體同時有關心這次領袖代表與其他APEC會員領袖的會談內容，以及台灣如何減低對中國的經濟依賴性，張忠謀回應，在APEC 21個會員中，他與十幾個會員代表都有談話及互動，談話內容主要聚焦在和平經濟發展及供應鏈韌性等議題。

媒體詢問，美國商務部似乎要在2030年振興美國半導體產業，尤其是製造聚落，這在未來十年將如何影響台灣及韓國。張領袖代表指出，無論對台灣或韓國，無論在哪個產業，特別是半導體產業，都會出現新的競爭，這是無可避免的。台灣與韓國都已經歷過許多競爭，才達到今天的現況，因此競爭是很常見的。

關於媒體詢及是否與美國以外的國家進行雙邊會談及談論的議題為何，張忠謀說，他與一半以上領袖都有進行比較認真的談話，談話的內容不外乎是和平、經濟發展及供應鏈韌性，也有些關於半導體方面的議題。尤其近幾年大家對半導體的興趣增加很多，許多人好奇為什麼台灣的半導體如此成功。

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