11月ETF最後九檔將除息 這檔僅花兩天完成填息

11月ETF除息行情進入尾聲，計有33檔已經於16日除息，其中，中信小資高價30（00894）僅花兩個交易日就完成填息，成為市場亮點。至於下周共有9檔ETF接力，分別於20、21日除息，包含重量級的復華台灣科技優息等股、債ETF。

20日除息的有三檔債券ETF，分別為新光A-BBB電信債美受益權單位配0.395元，換算單期配息率為1.26%；新光15年IG金融債配0.375元，單期配息率1.19%；新光15年IG金融債配0.35元，單期配息率1.06%；新光投信旗下三檔債券ETF領息日在12月15日。

21日除息的則有六檔ETF，分為三檔台股ETF、三檔債券ETF。在債券部分，復華新興企業債配0.71元，單期配息率1.38%；復華製藥債配0.6元，單期配息率1.09%；復華能源債配0.59元，單期配息率1.16%，領息日同樣在12月15日。

台股ETF包含月月配的復華台灣科技優息，連續第五次配出0.11元，單期配息率0.61%；季配息的復華富時高息低波配1.1元，單期配息率1.64%；兩檔領息日都在12月15日。至於兆豐藍籌30配出1元，單期配息率達到3.42%，領息日在12月14日。

在11月已除息的ETF中，中信小資高價30表現最亮眼，於16日除息0.09元，單季配息率約0.59%，17日盤中完成填息。至於指標的國泰永續高股息、富邦特選高股息30以及元大臺灣ESG永續目前則走在填息之路上。

此外，中信小資高價30也於16日進行指數半年度定期調整，本次新增及刪除各13檔成分股，納入華城、川湖、國巨、瑞昱、台光電、奇鋐、聯詠、智原、雙鴻、祥碩、環球晶、愛普*、高力。

展望2024年台股行情，張圭慧認為，市場將迎來三大利多，一為由生成式AI所引領的企業伺服器規格升級，AI in 手機/筆電及穿戴裝置已成未來趨勢，同時帶動客戶端硬體運算需求及邊緣運算的發展。

二為在全球淨零碳排、碳中和及智能電動車蓬勃發展下，新能源生態系，其所引領的發電、儲能、電網管理與交易的商機也推動未來十年的產業再升級。

三為隨著美國聯準會升息見頂的市場共識下，資金成本不再推高，營運計劃推動及民生消費可望回到成長軌道，後市潛力可期，宜提前行動，資金超前布署，掌握上漲行情。

至於兆豐藍籌30今年兩次配息金額為2.5元，已超越去年2.4元的紀錄，亦創下2017年3月27日成立以來的新高。展望後市，兆豐藍籌30研究團隊表示，目前景氣對策訊號轉為黃藍燈終結連十藍，主要原因受惠AI產業商機及科技新品備貨關係,其中製造業營業氣候已連三月上揚，則代表企業信心回升；景氣復甦腳步會因產業而有不同，舉例來說工具機產業復甦作業時程會較落後於其他產業。

不過，AI產業等新興應用加速擴展，加上消費性電子產品將邁入銷售旺季，預期可望挹注台灣出口動能，第4季出口值得期待，在台灣內需方面，消費市場動能穩健成長，此外，疫後復甦外國客進入台灣觀光，帶動觀光產業，樂觀看待消費動能向上。