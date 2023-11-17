聯發科執行長蔡力行：聯發科今年智慧手機晶片將創10億美元營收

聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行今（17）日凌晨於美國與當地產業分析師及媒體分享公司及產品策略時指出，聯發科將會在無所不在的AI浪潮中把握市場機會，譬如新一代旗艦級手機單晶片天璣9300，便展現強大的運算能力並能支援各類生成式AI功能；預估在新一代產品的帶動下，聯發科今年旗艦級手機單晶片的營收規模將可達10億美元。

蔡力行表示，過去五年，聯發科為持續追求技術的領先及創新，透過積極的研發投入及全球客戶關係的開發，強化及拓展核心技術能力並將其導入更多平台，造就聯發科現今深具影響力的全球地位。

蔡力行接著說，聯發科為現今極少數有能力支持各類主要裝置的邊緣AI公司之一，未來五年，面對無所不在的AI浪潮席捲而來，聯發科將加速並擴展科技數位轉型，並憑藉卓越的處理器開發能力及跨運算平台的產品組合，加上在先進製程及先進封裝技術上與業界夥伴緊密合作，在新的需求及應用場景中得以發揮技術實力以掌握市場機會。

他舉聯發科新一代的旗艦級手機單晶片天璣9300為例，即展現強大的運算能力並能支持各類生成式AI功能，預估在新一代產品的帶動下，聯發科技2023年旗艦級手機單晶片的營收規模將可達10億美元。

蔡力行強調，聯發科憑藉卓越的處理器開發能力，在高效能運算領域擁有傑出的中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU），也有為運行生成式AI的大型語言模型而優化的AI處理單元（APU），在無所不在的AI浪潮中把握市場機會。

蔡力行指出，在雲端AI，聯發科也有SerDes及深度學習加速器（DLA）等核心技術，可以支持並滿足客戶發展雲端AI的需求。聯發科技將以AI賦能者 （AI enabler） 之姿，將邊緣、雲端、混合式AI帶到跨平台解決方案中。

蔡力行補充說，聯發科擁有跨運算平台的產品組合，包括手機、平板、物聯網、車用等，在先進製程及先進封裝技術上亦與業界夥伴緊密合作，使聯發科的低功耗技術在各平台展現不凡的運算能力。

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