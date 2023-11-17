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聯發科執行長蔡力行：聯發科今年智慧手機晶片將創10億美元營收

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科副董事長暨執行長蔡力行今日出席海外高峰會與美國與當地產業分析師和媒體分享未來發展策略。圖/聯發科提供
聯發科副董事長暨執行長蔡力行今日出席海外高峰會與美國與當地產業分析師和媒體分享未來發展策略。圖/聯發科提供

聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行今（17）日凌晨於美國與當地產業分析師及媒體分享公司及產品策略時指出，聯發科將會在無所不在的AI浪潮中把握市場機會，譬如新一代旗艦級手機單晶片天璣9300，便展現強大的運算能力並能支援各類生成式AI功能；預估在新一代產品的帶動下，聯發科今年旗艦級手機單晶片的營收規模將可達10億美元。

蔡力行表示，過去五年，聯發科為持續追求技術的領先及創新，透過積極的研發投入及全球客戶關係的開發，強化及拓展核心技術能力並將其導入更多平台，造就聯發科現今深具影響力的全球地位。

蔡力行接著說，聯發科為現今極少數有能力支持各類主要裝置的邊緣AI公司之一，未來五年，面對無所不在的AI浪潮席捲而來，聯發科將加速並擴展科技數位轉型，並憑藉卓越的處理器開發能力及跨運算平台的產品組合，加上在先進製程及先進封裝技術上與業界夥伴緊密合作，在新的需求及應用場景中得以發揮技術實力以掌握市場機會。

他舉聯發科新一代的旗艦級手機單晶片天璣9300為例，即展現強大的運算能力並能支持各類生成式AI功能，預估在新一代產品的帶動下，聯發科技2023年旗艦級手機單晶片的營收規模將可達10億美元。

蔡力行強調，聯發科憑藉卓越的處理器開發能力，在高效能運算領域擁有傑出的中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU），也有為運行生成式AI的大型語言模型而優化的AI處理單元（APU），在無所不在的AI浪潮中把握市場機會。

蔡力行指出，在雲端AI，聯發科也有SerDes及深度學習加速器（DLA）等核心技術，可以支持並滿足客戶發展雲端AI的需求。聯發科技將以AI賦能者 （AI enabler） 之姿，將邊緣、雲端、混合式AI帶到跨平台解決方案中。

蔡力行補充說，聯發科擁有跨運算平台的產品組合，包括手機、平板、物聯網、車用等，在先進製程及先進封裝技術上亦與業界夥伴緊密合作，使聯發科的低功耗技術在各平台展現不凡的運算能力。

聯發科 AI 蔡力行

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