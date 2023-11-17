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聯想控筆電侵害4專利 華碩：不評論
全球個人電腦（ＰＣ）製造商龍頭聯想十五日在美國加州狀告華碩，指控華碩的筆記型電腦侵害聯想的多項專利。華碩表示，對於進行中的法律訴訟，公司不進行評論；依據以往經驗，公司將按照法律程序，妥善維護公司權益。
路透報導，聯想在訴狀中表示，華碩的Zenbook筆電侵害其四項專利，和無線通訊與手指觸控板滑動有關，還有一項允許筆電轉換為平板電腦型態的軸承專利。
聯想表示，在華碩的Zenbook Pro和Zenbook Flip 14筆電發現遭侵權的技術，並請求未揭露金額的金錢賠償，包括損失的獲利和授權金，聯想也請求法院下令永久避免侵權。
華碩為全球前五大ＰＣ廠商，這次被聯想控告侵權的Zenbook系列產品線，則為華碩消費性筆電主力機種。
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