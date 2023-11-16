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家族企業IPO 安永：資本力量無痛轉型升級

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導

安永聯合會計師事務所會計師林志翔今（16）日分析，就家族企業永續經營規劃而言，家族辦公室、閉鎖性公司、境外信託為三大重要工具。而家族企業若想設立家族辦公室，應優先考慮將具隱私與保密性或需高度控制力的服務由內部提供，並外包部分服務，以降低成本、優化效率及強化專業。

安永聯合會計師事務所今日舉辦第三屆安永新世代寰宇領袖菁英會。林志翔會中表示，家族企業使用傳承工具，可考慮設立閉鎖性控股公司，在股份轉讓限制上以章程載明股份轉讓限制，避免股權分散或流落外人手裡，跨境家族企業亦可採用境外信託架構，以保護家族資產並擁有家族企業永續控股等優勢。

安永聯合會計師事務所會計師黃子評指出，非公開發行公司常面臨接班問題、人才難尋、公司價值較難評估等問題，一旦上市，將擁有多元籌資管道、提升知名度、健全內部控制等好處，提升企業更多價值。但家族企業上市，最怕外界有機會蠶食鯨吞，回頭吃掉家族企業。因此，強烈建議第一步先檢視家族企業自身的市場與策略定位、財務性格與體質，並評估若採取擴張策略可能產生財務及營運風險之影響，再審慎考慮是否採取併購行動。而家族企業如何借重資本市場力量IPO進行轉型升級，也可借重專業會計團隊服務。

安永 併購

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