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仁寶旗下宏智生醫AI輔助憂鬱症診斷 獲醫材許可證

中央社／ 台北16日電

代工廠仁寶集團子公司宏智生醫今天宣布，成功研發AI軟體醫材「憂可視腦波壓力評估系統」，提供憂鬱症輔助診斷，並獲得衛福部食藥署核准，取得醫療器材許可證。

宏智生醫發布新聞稿說明，憂可視腦波壓力評估系統利用人工智慧（AI）演算法，從腦電圖（EEG）裝置記錄的90秒腦波數據中提取肉眼無法捕捉的細微特徵，生成量化指標SEA Index，為醫療專業人員提供診斷參考，已經與台灣多間醫學中心進行合作並導入臨床使用。

宏智生醫表示，相較於傳統診斷方式需要仰賴患者自我表述，憂可視腦波壓力評估系統以患者的腦波生理訊號為基礎，提供自我表述以外的生理指標，有助改善憂鬱症患者因病識感低及社會歧視所帶來的困境。

仁寶電腦總經理、宏智生醫董事長翁宗斌說，憂可視腦波壓力評估系統代表著仁寶集團在智慧醫療領域的堅定信念和努力，致力於尋找創新方法，解決醫療界所面臨的挑戰。

宏智生醫成立於2019年，為仁寶集團醫療事業子公司，以腦波信號處理及人工智慧技術為核心，自主開發的腦波儀已在2020年底通過美國FDA 510（k）審查，並於2021年3月取得衛福部醫療器材許可證，成為國內第一家醫療等級的腦波儀製造商。

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