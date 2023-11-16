中華電攜手台製5G自主移動機器人 以科技賦能智慧製造

中華電信（2412）今(16)日參與數位發展部「屏東縣5G垂直場域應用體驗暨電信普及服務查訪」活動，於屏東大學展示以5G自主移動機器人(AMR)取代傳統人工搬運作業，實現細胞式生產概念，重新定義智慧製造生產模式。

中華電信表示，製造業為台灣產業重心之一，追求自動化、智慧化以達到高效化是製造業提升競爭力的核心，中華電信期盼以科技力賦能智慧製造產業，強化競爭力。

中華電信指出，本次活動首次展示結合在地廠商打造之100%台灣設計製造AMR自主移動機器人，並成功將生產環境、生產半成品、製造流程等重要產線資訊整合至AMR功能模組，搭配超高速、低延遲的5G網路，提供智能搬運服務。同時，因應市面上產品少量多樣的行銷需求，利用AMR作為運送載體亦可實現細胞式生產(Cellular production)概念，結合人工智慧(AI)及自動光學檢查(AOI)，確保作業正確性，取代傳統流水線生產模式，提升工廠整體生產效率，節省成本。

中華電信總經理林昭陽表示，中華電信自5G開台即大力投入5G垂直應用，目前落地場域觸及各行各業，也獲得數位部5G網路建設之垂直場域補助最多支持，其中又以智慧製造為最大宗，本次展示之5G AMR自主移動機器人，預期將更豐富智慧製造解決方案，助力製造業提升效率。中華電信以成為『數位生態系統賦能者的領導品牌』為公司三大願景之一，期盼以科技力賦能百業升級，創造數位經濟。

展望未來，中華電信表示，在數位部政策鼓勵5G垂直場域應用發展的助力下，將善用客戶夥伴、科技平台、基礎網路及優質人才等四項資產優勢，持續深耕新興科技及5G創新應用，賦能產業打造實用場域，共創價值。

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