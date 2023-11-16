十銓科技推出業界首款、環保 DDR5 桌上型超頻記憶體
記憶體模組廠十銓科技（4967）於今（16）日推出的C175 ECO淨零碟，廣受全球消費者肯定，為提醒大眾對環境污染需採取行動，持續致力於環保產品研發及設計，此次引領綠色記憶體，推出業界首款採用回收鋁製成散熱片的T-FORCE VULCAN ECO DDR5 桌上型記憶體，實踐永續經營的企業責任。
十銓科技提倡綠色研發並堅守環保精神，推出T-FORCE VULCAN ECO DDR5桌上型記憶體，業界首款使用回收鋁散熱片的超頻記憶體，每1萬個回收鋁製成的T-FORCE VULCAN ECO DDR5散熱片可減少73%碳排放量，等同於可以減少1,665公斤的碳排放量。
經過計算，相當於減少約55萬張擦手紙、31萬支塑膠吸管、3萬個塑膠袋及1萬個寶特瓶等材料，並使用 FSC 認證環保包裝，從產品本身到外包裝，皆為減少電子廢棄物和資源浪費所做出的實際貢獻。
十銓科技指出，T-FORCE VULCAN ECO DDR5桌上型記憶體亦支援最新Intel XMP 3.0與AMD EXPO一鍵超頻功能，一鍵體驗雙平台穩定的超頻快感，解鎖 DDR5潛力，享受極致的遊戲和多任務處理效能，因此，T-FORCE VULCAN ECO DDR5桌上型記憶體不僅是一項突破性的創新，更是對環境永續的實踐。
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