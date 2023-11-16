快訊

馬英九也愛！新竹福源花生醬香港驗出黃曲霉毒素超標 負責人揪1點喊冤

亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

宣布退出時代力量 黃國昌：認同柯文哲理念決定加入民眾黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十銓科技推出業界首款、環保 DDR5 桌上型超頻記憶體

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
T-FORCE VULCAN ECO DDR5桌上型記憶體。照片／公司提供。
T-FORCE VULCAN ECO DDR5桌上型記憶體。照片／公司提供。

記憶體模組十銓科技（4967）於今（16）日推出的C175 ECO淨零碟，廣受全球消費者肯定，為提醒大眾對環境污染需採取行動，持續致力於環保產品研發及設計，此次引領綠色記憶體，推出業界首款採用回收鋁製成散熱片的T-FORCE VULCAN ECO DDR5 桌上型記憶體，實踐永續經營的企業責任。

十銓科技提倡綠色研發並堅守環保精神，推出T-FORCE VULCAN ECO DDR5桌上型記憶體，業界首款使用回收鋁散熱片的超頻記憶體，每1萬個回收鋁製成的T-FORCE VULCAN ECO DDR5散熱片可減少73%碳排放量，等同於可以減少1,665公斤的碳排放量。

經過計算，相當於減少約55萬張擦手紙、31萬支塑膠吸管、3萬個塑膠袋及1萬個寶特瓶等材料，並使用 FSC 認證環保包裝，從產品本身到外包裝，皆為減少電子廢棄物和資源浪費所做出的實際貢獻。

十銓科技指出，T-FORCE VULCAN ECO DDR5桌上型記憶體亦支援最新Intel XMP 3.0與AMD EXPO一鍵超頻功能，一鍵體驗雙平台穩定的超頻快感，解鎖 DDR5潛力，享受極致的遊戲和多任務處理效能，因此，T-FORCE VULCAN ECO DDR5桌上型記憶體不僅是一項突破性的創新，更是對環境永續的實踐。

十銓 環保 記憶體模組

延伸閱讀

打造年底行情 完美選股清單

全民權證／華邦電 挑逾120天

記憶體族群 盤面亮點

記憶體業者緊抓AI新趨勢 各擁一片天

相關新聞

聯想於美國控告筆電「侵害多項專利」 華碩晚間發重訊回應

路透報導，全球PC龍頭聯想（Lenovo）15日在美國加州狀告品牌大廠華碩（2357），指控華碩的筆記型電腦侵害聯想的多...

中華電攜手台製5G自主移動機器人 以科技賦能智慧製造

中華電信（2412）今(16)日參與數位發展部「屏東縣5G垂直場域應用體驗暨電信普及服務查訪」活動，於屏東大學展示以5G...

微軟自研晶片明年首季起「挹注創意業績」 訂單能見度已到明年中

微軟發表自研AI晶片Maia 100，將由台積電（2330）生產，外界預期，其合作廠商特殊應用IC（ASIC）設計服務廠...

十銓科技推出業界首款、環保 DDR5 桌上型超頻記憶體

記憶體模組廠十銓科技（4967）於今（16）日推出的C175 ECO淨零碟，廣受全球消費者肯定，為提醒大眾對環境污染需採...

Sony Xperia 1 V正式在台支援最新Android 14 內建功能將同步升級

Sony今日(11/16)宣布，即日起Xperia 1 V的台灣地區使用者可將系統升級至Android 14 (軟體版本...

正式發表AI晶片「Maia」！微軟Ignite大會輝達黃仁勳也現身

微軟於台灣時間16日凌晨舉辦的Ignite秋季大會上，正式發表最佳化AI晶片和兩款全新的微軟自研晶片—「Maia」，而輝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。