中信證券主辦晟銘電三 創下半年可轉債最高承銷掛牌價

中國信託綜合證券主辦晟銘電（3013）發行之三年期有擔保可轉換公司債「晟銘電三」（債券代號30133）競價拍賣，合格投標共13,088張，超額認購3.84倍，日前開標結果亮眼，今（16）日以承銷價112.3元掛牌，創下今年下半年有擔保可轉換公司債掛牌最高價，掛牌時高點來到116.6元，後勢看漲。

晟銘電營收八成來自於伺服器機殼，主要客戶為緯穎、廣達、技嘉、華碩及華為等系統商，旺季效應加持，晟銘電今年10月份營收逾新臺幣6.7億元，創今年單月新高，較去年同期成長11.6%；第3季營收達新臺幣17.7億元，為近三年來單季新高，毛利率也較前一季成長，主要受惠於產品結構轉佳，高毛利的人工智慧（Artificial Intelligence, AI）伺服器產品自今年第2季出貨量即不斷提升，提高營收占比，預期第4季營運將優於第3季。隨客戶布局東南亞，晟銘電規劃在泰國設立逾2萬坪生產基地，預期於2025年量產，有助鞏固訂單及市占率。

晟銘電持續投入製程優化及技術研發，積極與客戶開發浸沒式散熱機櫃，布局先進冷卻技術開發專利；因應AI伺服器未來朝4U以上單位發展，晟銘電亦積極投入大型沖壓設備，以降低大U數伺服器機殼製造成本，且參與設計下一代伺服器規格，架構可堆疊的模組化伺服器（Data Center Modular Hardware System, DC-MHS），取得驗證後即可快速生產，降低開發成本，未來亦將持續開發新產品以滿足市場需求。

中信證券近年積極協助AI伺服器產業籌資或進入資本市場，AI伺服器全方位客製化解決方案公司AMAX（6933）已於11月掛牌上市，未來中信證券將繼續協助更多具特色及成長潛力的公司深化營運規模，創造臺灣產業榮景。

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