晶呈科法說會／第4季與第3季持平 新品效應明年發酵

特殊氣體廠晶呈科（4768）今（16）日下午召開法說會。針對第4季景氣，公司看法相對保守，預估氣體出貨量約莫落在2,900至3,100支47L鋼瓶當量，約與第3季相當，仍為今年低點。不過隨著新產品陸續試產、送交客戶認證，新產品效益將於明年開始發酵，挹注成長動能。

晶呈科指出，目前市場需求仍未見明顯回溫，因此保守看待第4季出貨表現，初估第4季氣體出貨量約落在2,900至3,100支47L鋼瓶當量，約與第3季的2,955支相當。至於產品類別部分，因記憶體持續不景氣，因此以黃光應用產品出貨成長較為顯著。

展望未來，在特殊氣體部分，將持續新品項研發、二廠試產線及量產線規劃及建置、三廠量產線規劃與建置；Laser gas/氖混氣市佔率已超過雙位數，並持續擴大中。其次，晶圓重生部分，持續開發乾式除膜配方、優化除膜製程、開發海外市場。

而在銅磁晶片及畫素封裝體（CMuLED系列商品）部分，其中Crystal Pixel及0404 TFE畫素封裝體已於第3季試產成功；CMuLED 8K 110吋顯示屏示範樣品同樣也在第3季產出，規劃近期舉辦產品發表會；VCSEL 1,552 nm（LIDAR模組內主要元件）將持續測試。

最後去光阻液（Stripper）部分，持續新品項研發，已有12品項實現量產。已接獲新客戶訂單、超過雙位數客戶洽談樣品測試中。

至於新產品專利布局部分，晶呈科透露，用於CMuLED的導磁膜散熱技術是目前研發的重心，其次則為運用在晶圓重生的氣態分解溶蝕技術，再來則是特殊氣體用的乾式化學品精餾技術。

另，在製造工廠概況部分，晶呈一廠目前各產品皆已量產。C4F8是二級製造，C4F6是二級製造，Laser Gas則是二、三級製造，特殊氣體全品項都是四級製造。ReBirth則以進入Phase 1；CMuLED、0404 TFE、Crystal Pixel也都是Phase 1。

晶呈二廠部分，則是則在Phase 1階段。其中，F2/N2規劃四級製造；去光阻液、CO則是量產線裝機中；F2、AHF、BCl3則是市產線裝機中。至於晶呈三廠（頭份廠）部分，C4F6一級製造量產線各項設備及土建優化發包中。