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CakeResume App 全新功能「Meet」正式上線

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

國際人才平台 CakeResume 找工作 App 推出全新功能「CakeResume Meet」，將人才資訊結合交友軟體概念，透過簡單滑動與各領域工作者結交好友，發展職涯人脈網絡，同時也能與企業端人資、獵頭顧問建立關係，提升人才媒合溝通的效率。

「CakeResume Meet」功能是透過在 App 上建立個人履歷檔案，人工審核確保使用者學經歷資訊完整性，維持優質人才庫。依照職涯角色提供企業雇主、獵頭、求職者、職場前輩、專業領域人士、學生/實習生六大身份選擇，藉由類似交友軟體操作的左右滑動，快速精準與專業人才配對，打造雙向學習的職場人脈。

當職涯發展到一定階段後，不再只是準備履歷應徵職缺，更多是透過人脈推薦、獵頭招募來接觸不在求職市場上的潛在工作機會。「CakeResume Meet」提供招募端與求職者更多連結，創造人才媒合雙贏。

CakeResume 創辦人暨執行長劉君羿表示，CakeResume 從履歷編輯器開始，透過數位工具 幫助求職者打造個人品牌，提升找到理想工作的機會，並同時建構人才間緊密互動、交流職場 資訊的社群，「CakeResume Meet」即是打造專業人才交流生態圈的下一步，運用人才資訊、 個人履歷與職場不同角色進行互動，去幫助求職者往職涯下一階段邁進。

求職 職涯 職場

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