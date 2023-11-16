快訊

藍白合讓步太多？柯文哲：看過數字 「民調一直領先」

我的購物車很「清真」？東南亞發起抵制以色列運動

拜習會雙方「取得真正進展」 一次掌握美中會談重點講了哪些

中華電信獲「台灣企業永續獎」、「全球企業永續獎」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2023台灣企業永續獎(TCSA)及全球企業永續獎(GCSA)15日舉辦聯合頒獎典禮，中華電信榮獲服務業組「十大永續典範企業獎」、「中/英文永續報告書」、八項績優參獎專案等共十一項參獎全數獲獎，永續作為成果豐碩，備受國內、外肯定。

中華電信今年在台灣企業永續獎，除榮獲「十大永續典範企業獎」殊榮，專案類更是大放異彩，包括環境面以【智慧化及數位化引領氣候永續未來】贏得「氣候領袖獎」，社會面以【包容與守護人權無所不在】、【中華電信打造在地創意美學轉動地方創生】及【永續淨零攜手同行】分別贏得「人權實踐與發展」、「社會共融」與「供應鏈」等領袖獎的殊榮；公司治理面則以智慧韌性、成熟治理、永續資安提供【客戶安全可信賴的數位環境】、【永續發展-5G智慧海港】、【永續友善健康職場】及【ABC平方打造多元型人才】分別贏得「資訊安全」、「創新成長」、「職場福祉」及「人才發展」等領袖獎肯定。

面對全球氣候變遷以及三年來COVID-19疫情所帶來的挑戰，中華電信表示，秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，以「永續+5G+創新轉型」三方並進的經營策略，發揮資通訊創新技術優勢，持續為客戶、策略夥伴、股東、員工和社會創造價值，財務與營運表現穩健，行動、ICT及寬頻服務等核心業務持續成長、維持市場領先地位。在永續發展的道路上，表現同樣堅實，以明確的ESG指標，積極邁向「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」永續願景，充分展現企業的前瞻與韌性。

中華電信總經理林昭陽表示，中華電信響應國際倡議與國內淨零轉型政策，不僅積極與全球永續低碳淨零趨勢同步，並以5G、AI、大數據、雲端計算、感測器、高速晶片所組成的數位賦能創新應用，優化能源使用效率，協助各行業減少碳排放量，實現「多用網路．少用馬路」目標，朝向「以永續發展為基礎的國際標竿企業」及「數位生態系統賦能者的領導品牌」的企業願景邁進。

中華電信 5G 願景

延伸閱讀

中華電攻低軌衛星 邁步

中華電信助力台廠 爭取國際衛星訂單

為城市發展困境找解方 雲林縣府4專案計畫獲天下城市治理卓越獎

沙崙智慧生活周24日開展 帶領民眾深思低碳未來

相關新聞

華邦電、南亞科、旺宏等記憶體族群集體轉強 終端市場逐漸樂觀

台股昨（15）強勢站上萬七，突破17,000點關卡，市場資金再次湧向科技股，其中記憶體族群集體轉強，華邦電（2344）、...

開先例砸1500億支持熊本第二座晶圓廠建置！除拉攏台積電 日政府背後3大盤算

為了拉攏台積電赴日，日本政府通過七千億日圓補助計畫，支持熊本第二座晶圓廠的建置。砸重金發展的背後，日本政府如何以此為起點，讓日本半導體能與國際競爭？

中華電代理…低軌衛星來了 明年訊號蓋全台

中華電信昨宣布，將與歐洲通訊衛星集團（Eutelsat Group）子公司Eutelsat OneWeb簽署台灣低軌衛星...

和碩董座童子賢：科技業看到一點曙光 明年經濟會比今年好

談到科技業景氣走勢，和碩董事長童子賢昨（15）日指出，「今年秋天已經看到一點點曙光」，在預期利息下降，科技業庫存已去化，...

童子賢談「中國+1」...往低成本移動

談到地緣政治議題，和碩董事長童子賢昨（15）日表示，美中兩國領袖有意讓國際間的氣氛往緩和的方向走，光這點就是很大的進展；...

輝達拓展AI版圖「軟硬通吃」 廣達、緯創、鴻海等協力廠將受惠

輝達（NVIDIA）持續拓展AI業務版圖，昨（15）日宣布在微軟Azure平台上推出生成式AI代工服務，為Azure上的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。