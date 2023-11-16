共富佳康國際從事多層次傳銷未事先報備 公平會開罰
公平交易委員會昨天委員會議通過，共富佳康國際股份有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前向該會報備，違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，處新台幣20萬元罰鍰。
公平會表示，共富佳康公司自112年4月起對外招募民眾購買商品，並規劃「消費/銷售獎勵」、「業務佣金」及「消費共享」等獎金制度，使會員得透過介紹他人加入，建立多層級組織，符合多層次傳銷管理法所規範之多層次傳銷定義，惟共富佳康公司未於開始實施前報備，已違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定。
公平會提醒，事業在開始從事多層次傳銷行為前，應依照多層次傳銷管理法第6條規定，檢具載明法定事項的文件、資料向該會報備，以免觸法。
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