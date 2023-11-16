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中華電代理…低軌衛星來了 明年訊號蓋全台

聯合報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信昨宣布，將與歐洲通訊衛星集團（Eutelsat Group）子公司Eutelsat OneWeb簽署台灣低軌衛星獨家代理合約，明年訊號覆蓋全台，引領台灣進入低軌衛星應用新紀元。

馬斯克經營的SpaceX近年來發射數千顆低軌衛星，Eutelsat OneWeb為僅次於SpaceX、全球發射低軌衛星第二大的低軌衛星營運商。

中華電信指出，在取得台灣獨家代理權後，將布建國內七百個及國外三個低地球軌道（ＬＥＯ）衛星終端設備站點hot spot等，確保緊急狀況下國內重要通訊仍能正常運行。

馬斯克 SpaceX

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