聽新聞
test
0:00 / 0:00
鴻海選美「Miss Foxconn」冠軍是她 10女員工閃亮動人照曝光
代工大廠鴻海近日話題不斷，創辦人郭台銘連署拚參選2024總統、股價一度跌至94元以及低軌衛星順利升空。前天更新添一網路熱門話題，越南廠區歡樂舉辦員工選美活動，鴻海粉專高喊「為大家隆重的介紹Miss Foxconn」，並分享現場熱鬧畫面，稱讚佳麗們美麗動人、閃閃發光。
鴻海臉書粉專13日發文表示，日前鴻海越南廠區舉辦「MISS FOXCONN 2023」選拔活動，獲得熱烈迴響，總決賽有10名優秀與美麗的女員工一較高下。
照片中可見分別進行傳統長裙表演、晚禮服表演、才藝表演及口說表達等考核環節，展現員工的才華及獨特魅力，最終由FIH FUNING的「Bùi Thị Sâm」榮獲冠軍。
網友喊「廠還缺工嗎？」、「求影片～」，但也有人持反對態度「真的是時代倒退的員工獎勵措施」、「我不喜歡這種比賽，有很多鼓勵優秀女員工的競賽」，有網友則表示「多元的活動，也是企業幫助弱勢產業的推椅，應該給與肯定」。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 iPhone出現「5症狀」恐陣亡 外媒警告：趕快備份」
📢 唐吉訶德18禁專區藏獵奇小電視？沉迷5分鐘：默默買套套回家
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
📢 以為比Wi-Fi快…歐洲旅遊買這家漫遊氣到變「慢遊」 網勸多做這1事
📢 免費仔快看！YouTube廣告攔截器禁用 他推新外掛「光速看完廣告」成效超讚
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言