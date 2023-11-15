鴻海選美「Miss Foxconn」冠軍是她 10女員工閃亮動人照曝光

代工大廠鴻海近日話題不斷，創辦人郭台銘連署拚參選2024總統、股價一度跌至94元以及低軌衛星順利升空。前天更新添一網路熱門話題，越南廠區歡樂舉辦員工選美活動，鴻海粉專高喊「為大家隆重的介紹Miss Foxconn」，並分享現場熱鬧畫面，稱讚佳麗們美麗動人、閃閃發光。

鴻海臉書粉專13日發文表示，日前鴻海越南廠區舉辦「MISS FOXCONN 2023」選拔活動，獲得熱烈迴響，總決賽有10名優秀與美麗的女員工一較高下。

照片中可見分別進行傳統長裙表演、晚禮服表演、才藝表演及口說表達等考核環節，展現員工的才華及獨特魅力，最終由FIH FUNING的「Bùi Thị Sâm」榮獲冠軍。

網友喊「廠還缺工嗎？」、「求影片～」，但也有人持反對態度「真的是時代倒退的員工獎勵措施」、「我不喜歡這種比賽，有很多鼓勵優秀女員工的競賽」，有網友則表示「多元的活動，也是企業幫助弱勢產業的推椅，應該給與肯定」。

鴻海越南廠區舉辦「MISS FOXCONN 2023」選拔活動。 圖／取自鴻海FB粉專

鴻海越南廠區舉辦「MISS FOXCONN 2023」選拔活動。 圖／取自鴻海FB粉專

鴻海越南廠區舉辦「MISS FOXCONN 2023」選拔活動。 圖／取自鴻海FB粉專

鴻海越南廠區舉辦「MISS FOXCONN 2023」選拔活動。 圖／取自鴻海FB粉專

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