日月光獲2023 TCSA台灣十大永續典範企業獎
日月光投控憑藉在永續經營的精進與投入，屢次獲得外界肯定，2023年再次奪得TCSA台灣企業永續獎最高殊榮「台灣十大永續典範企業獎(製造業組)」。
日月光投控這次獲得永續單項績效類有：「永續供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「氣候領袖獎」、「職場福祉領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「人才發展領袖獎」，以及永續報告類「企業永續報告白金獎」和「GCSA全球企業永續報告書銀獎」，並因具體行動落實SDGs永續發展目標，獲得TSAA台灣永續行動獎「SDG14十年計劃守護台灣海洋金獎」、「SDG9數位轉型實現永續製造金獎」、「SDG12循環經濟的永續生產金獎」；而在推動生物多樣性的保育及復育方面也獲頒「TWBA台灣生物多樣性銅獎」的肯定。同時，日月光在天下永續公民獎入選100強企業，拿下「大型企業組新秀獎」、「親子天下友善家庭職場獎」，本年共計榮獲國內15個獎項。
日月光投控行政長汪渡村表示，日月光以「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大永續發展策略，深化核心能力精進永續發展，響應SBTi淨零行動，導入內部碳定價，以碳權投資、再生能源、低碳運輸、低碳產品及供應鏈議合五大方針，履行2050年淨零承諾。未來將持續精進各項永續發展工作，充分發揮企業永續價值。在推動工廠智慧化轉型上，日月光高雄廠完成全球首座5G mmWave智慧工廠，並獲選為2023年全球燈塔工廠 (GLN)。日月光也透過展開永續供應鏈發展計畫，召開年度永續論壇、舉辦日月光投控供應商永續獎，輔導供應商減碳與認證，以激勵機制提升供應商循環經濟與減碳能力，期望帶動供應商永續成長，共創國際綠色供應鏈。
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