中光電「TCSA 台灣企業永續獎」添新獎 再創佳績

年度企業永續奧斯卡獎–「TCSA台灣企業永續獎」邁入第16年， 2023年共吸引526家企業報名參賽，較2022年增加102家，續創歷年新高，足見永續創新力已成為台灣企業的關鍵競爭力。上櫃永續績優公司中光電（5371）持續締造永續佳績，勇奪五大獎項，包括連續七年榮獲永續報告書「金獎」、連續六年榮獲「透明誠信領袖獎」並第四度取得第一名的殊榮、四度榮獲「社會共融領袖獎」，以及連續五年榮獲「台灣100大永續典範企業獎」，今年再添新獎項，榮獲「人才發展領袖獎」。

頒獎典禮於今（15）日在圓山大飯店舉辦，由中強光電財務長暨永續委員會委員何新斌代表公司上台受獎。

中強光電2022年中英文永續報告書依循最新GRI準則2021 （GRI Standards 2021）撰寫，並首次將年度重大主題提報董事會進行核決，以符合國際趨勢並提前達成公司治理評鑑3.0要求，同時採用SASB及TCFD等國際規範，也積極加入CDP、SBTi、台灣氣候聯盟、台灣淨零行動聯盟等國內外永續倡議，充分向國內外利害關係人展現公司永續競爭力。報告書亦新增「ESG績效亮點」和「ESG主題」等獨立章節，並連續4年發行中、英文永續報告書精華版，讓利害關係人快速掌握公司永續脈動，更自2017年起，連續7年符合AA1000AS第二類型高度保證等級，足見報告書資訊高透明度及可信度。

此外，中強光電長期且完整落實永續發展策略（2012-2023連續12年獲得天下永續公民獎、積極建置太陽能發電廠以達再生能源目標、規劃並實踐淨零措施以符合淨零路徑及目標），並以多元管道積極回應所有利害關係人關切議題，因此，連續七年榮獲永續報告書「金獎」，也連續五年榮獲「台灣100大永續典範企業獎」。

身為公司治理資優生，中強光電致力於建立完整的內部治理機制並展現更佳的資訊揭露品質與透明度，因此，我們除每年定期對董事會、董事會成員、各功能性委員會之績效進行內部評估外，每三年由外部專業獨立機構執行一次董事會外部績效評估，並依據評估結果做為持續加強董事會職能之參考。另由獨立董事組成法定以外之「提名委員會」，以強化管理機制並健全公司治理，進而提升股東權益。而為提升董事會效能及帶來多元化觀點，於2022年董事會改選時新增一名女性獨立董事。

同時，為有效提高同仁誠信經營意識，將誠信經營宣導課程設為集團全體同仁必修課程，並要求同仁簽署「誠信經營守則聲明書」，2022年完訓率及簽署率皆達99%。基於各項重點策略，中強光電自2015年起連續九年獲得公司治理評鑑上櫃公司排名前5%，並入選「公司治理指數」、「臺灣上櫃永續指數」、「上櫃ESG 30指數」及「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」，更讓公司在「企業透明誠信政策與宣示」、「企業誠信治理程序完整與透明」、「企業誠信治理機制精進創新作為」、「企業經營法遵與誠信之落實」等四大評分面向皆獲得評審高度評價，最終榮獲2023年「透明誠信領袖獎」第一名。

中強光電鼓勵同仁積極參與螢火蟲愛之光服務隊志工活動，與公司一同由內而外推廣及貫徹ESG理念，自2011年起陸續執行「點亮偏鄉」、「希望農場」、「光之夢行者」、「熱血員工」、「箇中好手」等五大公益計畫，長期關懷偏鄉弱勢族群。2022年起，更與多家社會企業及NGO合作執行「銀髮微光」計畫，攜手解決獨老的健康及三餐問題。此外，自2016年底啟動之「光之夢行者」計畫，於苗栗偏鄉學校依序執行「光電小尖兵」、「多功能數位教室」、「光耀科技營1.0」及「光耀科技營2.0」，運用公司核心影像產品，攜手客戶及在地大學共同消弭城鄉差距所造成的數位落差及教育不平等，迄今已舉辦32場「光電小尖兵」公司參訪活動，建置31間配有雷射超短焦投影機、投影膜及光筆之「多功能數位教室」，與國立聯合大學資訊志工隊共同舉辦15場「光耀科技營1.0」，與國立陽明交通大學電機系學生共同舉辦7場「光耀科技營2.0」，足跡遍及34所偏鄉學校，共3,642人次受惠，更讓聯合大學連四年榮獲教育部「高等教育深耕計畫–推動大學社會責任實踐基地」計畫補助款，也協助陽明交通大學實踐大學社會責任（USR），讓公司在「社會共融目標與願景」、「發揮企業核心能力促進社會共融」、「推動策略型方案與創新作為」、「創造社會效益與影響力」等四大評分面向皆獲得評審肯定，四度榮獲「社會共融領袖獎」。

員工是公司持續成長且永續經營的核心動力，因此，中光電運用跨域工作輪調、職能培訓與外語研習，培養同仁學習新技能及拓展國際視野，成為管理達人或專業技能達人，更藉由推動「強化專業人才適應」、「培育各級職能人才」、「新世代留任」與「凝聚員工向心力」等四大規劃，讓同仁發覺自我潛力以規劃更好的職涯發展。此外，透過推動導師制度，讓各功能專業知識與技能於內部傳承，並鼓勵績優同仁於集團內發展第二職涯，推動內部創業，將人才留任組織，創造共好。近年來，公司深耕青年培力，用心栽培新世代與職場接軌，透過產學合作接軌職能發展，針對多元人才給予永續發展的可能，並以虛實混合學習體驗模式，達到產業與人才儲備的雙贏成果，也因此首度參賽即榮獲「人才發展領袖獎」肯定。

中光電表示，秉持「以光耀經濟為基礎，點亮社會的每個角落，創造綠色光景」的永續DNA，將逐步落實多項淨零措施以符合淨零路徑，最終完成「2025減碳25%、2032減碳50%、2050達到淨零」目標，同時也針對現今社會急需解決的問題，規劃並與利害關係人共同執行長期性社會參與專案。

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