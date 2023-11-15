群創引領永續 獲 GCSA 及T CSA肯定ESG全方位績效
群創（3481）光電於今（15）日榮獲GCSA全球企業永續獎與TCSA台灣企業永續獎共八項大獎，榮獲獎項包括GCSA-最佳案例獎（Plan Out the Innolux Net-Zero Blueprint），以及七項TCSA-台灣百大永續典範企業、永續報告書白金級、氣候領袖獎、水資源管理領袖獎、循環經濟領袖獎、高齡友善領袖獎、資訊安全領袖獎，在企業永續ESG三大面向皆受肯定，其中水資源成效為面板業之冠，樂齡友善首創桌遊課程，期望達到青銀共融退而不休。
群創永續暨人資長彭峻豪表示：「企業在永續發展這條道路上充滿挑戰，必須將永續深植為企業經營的核心價值，並持續不斷的創新與精進改變，此次榮獲八項大獎，代表著群創在ESG各面向努力的績效展現，確保群創的永續行動不僅滿足並更超越當前需求，並有能力面對通往處處是挑戰的永續未來。」
在E永續環境面，群創不僅自身內部做起，成立碳風險管理委員會，擬定「淨零碳排路徑圖」，承諾2030年溫室氣體排放量較2020年減少25%、大中華廠區再生能源使用佔比達20%(RE20)等目標，並積極參與國內外倡議活動，加入「台灣淨零行動聯盟」、「台灣氣候聯盟」、簽署TCFD倡議並通過SBTi減碳目標，展現公司淨零決心。
對外則是擴大影響力，攜手產官學一同努力，並邀集關鍵供應商達成2030年絕對減量20%的目標。水資源則是再超越，以263.6百萬噸製程水回收量，約10.5萬噸標準泳池水量，突破製程水回收率97.3%大關，成效大幅領先面板同業。此外，群創深耕循環經濟，以高效率的循環綠工廠，致力實現經濟與環境的永續共生價值。
在S社會共融面向，全球高齡化的浪潮下，推動樂齡友善職場，首創業界「樂齡5好命-第二人生再設計」桌遊，為樂齡族群打造完美第二人生規劃。在G公司治理面，為首家高科技製造業加入國際資安事件應變組織(FIRST)，並於2020年導入工研院SECPAAS資安成熟度評量，以強化資安不同面向的能量與整體成熟度。2022年評量結果，更成長26%，評級由B級提升至A級，提升企業營運韌性，增加利害關係人信心與滿意度。
群創表示，深知發展永續不僅僅是一個目標，而是一個不斷成長與推進的挑戰過程。將繼續努力，在ESG各面向積極投入資源並執行承諾，以確保企業實踐能夠為地球和社會帶來正向的效益。
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