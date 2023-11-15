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台達電榮獲《台灣企業永續獎》之「十大永續典範企業」等大獎

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）今（15）日獲頒2023《台灣企業永續獎》之「綜合績效獎－台灣十大永續典範企業獎－製造業組」等八項大獎殊榮。

評審團肯定台達呼應1.5℃ 路徑制定科學減碳目標，積極推動範疇3碳排減量，同時投入培育新世代人才等努力與成果，除了頒予台達「氣候領袖獎」和「人才發展獎」製造業類別雙料首獎，亦包括「社會共融獎」、「永續供應鏈管理」、「水資源管理」等卓越案例獎，與「企業永續報告」電子資訊製造業白金獎以及「英文報告書」金獎等企業永續報告類多項大獎。

台達永續長周志宏表示，很榮幸評審團高度肯定台達接軌國際，承諾2050年達到SBT淨零的長期目標，經過全體同仁的努力，2022年範疇1+2的碳排量已較2021年下降13.5%，全球再生電力使用比率也達到63%。

因應淨零目標的挑戰，台達除了積極減碳，也訂定全球一致每公噸300美元的內部碳價，收取碳費投入再生電力及能源科技發展、能資源管理、和低碳創新與倡議；同時台達已完成盤查範疇3所有類別（共15項）的排放量，訂定2025年前，一階持續交易材料型供應商通過ISO14064-1溫室氣體盤查標準的近期目標，並帶領供應商展開碳盤查，促進價值鏈永續發展。

台達人資長陳啟禎表示，台達能夠持續成長，必須感謝全體員工的群策群力以及經營管理團隊對人才永續的支持。台達提供磁吸人才的雇主品牌、創變未來的人才發展、多元共融的文化與環境，深化菁英人才檢視機制，透過全球職系委員會，依據不同工作性質提供多元的學習方案，鼓勵同仁跨地區、跨單位、跨功能的國際外派並加速輪調，增加視野及能力。

台達電 製造業 減碳

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