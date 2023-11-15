元太囊括TCSA台灣企業永續獎7項大獎

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今（15）日宣布，榮獲第16屆TCSA台灣企業永續獎並連續7年獲獎，包含製造業組的台灣十大永續典範企業獎、永續報告書獎白金級，及氣候領袖獎、永續供應鏈領袖獎、社會共融領袖獎、職場福祉領袖、創新成長領袖獎等5項單項績效奬。呈現元太在氣候變遷、產品創新、供應鏈管理、培力人才、與關懷社會不同面向的努力，均受到評審團肯定，同時也首度問鼎十大永續典範企業，在眾多企業激烈的角逐中脫穎而出。

「非常感謝主辦單位及評審看見元太科技在ESG領域的努力，我們深感榮幸能獲得7項大獎。」元太科技董事長李政昊表示：「在ESG的路上我們從零開始學習，一步一腳印從錯誤中改進和調整，希望透過參賽來認識公司的不足，策勵團隊更加努力。7年來我們持續累積進步，今年不僅在各面向的單項績效都獲得肯定，也能晉升至台灣十大永續典範企業名單中，這些榮耀屬於整個公司團隊。」

「TCSA台灣企業永續獎」是財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦，為鼓勵企業善盡社會責任舉行而設立的獎項，至今已經邁入第16屆。元太科技自2017年首度參賽，以永續報告書獲得金級獎後，已連續7年挑戰參賽，並逐年成功累積更多獎項。

面臨全球氣候變遷對於環境衝擊的挑戰，為減少溫室氣體排放，元太科技於2021年底即承諾於2030年達成100%使用再生能源目標（RE100 2030）、2040年達成淨零碳排（Net Zero 2040），並展開氣候變遷管理上積極努力，除了使用再生能源之外，亦導入ISO 50001能源管理系統，使能源使用效率更加提升，不僅為氣候宣言（The Climate Pledge，TCP）組織成員，並已通過SBTi科學基礎減碳目標驗證，同時也入選道瓊永續世界指數與新興市場指數成份股。

在減碳成效方面，2022年範疇一及範疇二溫室氣體排放量較前一年減少13%、排放密集度減少43%，能源生產力也較2018年基準年增加108%，提前達成2040年能源生產力翻倍的EP100目標，同時，2022年亦達全球廠區21%再生能源使用，逐步實踐通往RE100目標。

電子紙不換畫面不耗電、低碳排、低光害的的綠色效益，有助於低碳智慧城市的永續發展。應用在智慧公車站牌領域，以太陽能供電，不須挖地佈線，可大幅縮短建置時間與降低工程難度，且在緊急危難斷電時可提供疏散指示，可提供各城市推動交通數位轉型低碳永續的新選擇。

以台灣主要城市建置的公車站為例計算，若6萬4千座公車站均導入32吋太陽能智慧電子紙公車站牌解決方案，持續使用5年，相較於採用32吋TFT-LCD液晶站牌約可幫助台灣減少20萬公噸的CO2排放量。以2022年台灣研議中碳費每公噸10美元計算，電子紙公車站牌相比液晶螢幕站牌所帶來碳價效益，預計超過新台幣5,500萬元。截至2022年底，全球已有超過3萬座太陽能電子紙公車站牌，在交通數位轉型的同時，助力各國加速達成淨零碳排目標。

在社會共融部分，元太自2017年起發起「e啟讀出未來專案」，以一年一縣市為目標，攜手生態圈夥伴，為各縣市偏遠或非山非市國小學校，建立「電子書閱讀器行動圖書館」專案，至今已到過南投縣、彰化縣、嘉義縣、新北市、桃園市、澎湖縣、基隆市，專案累積7年，已贊助174所學校、29座圖書館、4,061台電子書閱讀器、38.1萬冊電子書書籍，嘉惠5萬5千名學生，累積貢獻新台幣2億2,611萬元價值。

元太持續投入於綠色的電子紙技術與產品研發，2022年投入約新台幣34.6億元，佔營業額比例達12%。同時，重視員工為推動公司成長關鍵，截至2022年已連續8年加薪，薪資福利居台灣上市櫃光電業前5%，藉以高競爭性薪資與福利措施、全面性教育訓練，培養電子紙領域的人才智庫，並且攜手生態圈夥伴，積極將兼具環境永續與智慧的電子紙應用於商業與生活領域，協助建構永續發展的智慧城市。 元太科技在15日頒獎的第16屆TCSA台灣企業永續獎獲得製造業組的台灣十大永續典範企業獎，並已連續7年獲得各類獎項。元太／提供

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