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蔡總統：政府支持資安產業的發展 產值今年預計將達744億元

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡英文總統示意圖。記者陳苡葳攝影／報系資料照
蔡英文總統示意圖。記者陳苡葳攝影／報系資料照

蔡總統今日出席「台灣駭客年會（HITCON）開幕式」時指出，政府這幾年來積極推動資通安全管理法修法，持續推動「六大核心戰略產業」，加速資安技術和相關產品的研發，全力支持資安產業的發展。我們資安產業的產值從2016年的351億元，到今年預計將能夠達到744億元。

蔡總統提到，面對世界各國對於AI技術的依賴持續加深， HITCON在今年8月舉辦「社群場」年會，邀集來自全球的駭客和資安專家，共同探討在AI快速發展下，資安領域可能面臨的機遇及挑戰。

她表示，相信今天的「企業場」也是一個舞台，匯聚國內外頂尖的講者和駭客，一起面對面對談，交換經驗，為企業建構更完善的資安政策。同時也期待透過今天的會議，能夠尋找資安領域未來發展的方向，促進產官學研的技術交流，加強國際聯防。

蔡總統指出，面對威權主義的擴張，資訊戰和認知作戰是台灣生存最大的挑戰。這幾年來，政府積極推動資通安全管理法的修法，完備相關法律規範，因應複雜多變的資安威脅；也持續推動「六大核心戰略產業」，加速資安技術和相關產品的研發，全力支持資安產業的發展。我們資安產業的產值從2016年的351億，到今年預計將能夠達到744億。

她進一步表示，今年初台灣也成立「國家資通安全研究院」，集結各界人才，研發更具前瞻性的資安科技，提升關鍵資訊系統及基礎設施的防護能力，增進台灣的資安韌性。同時，教育部推出「資安人才培育計畫」，數位部和資安院也持續透過開班培訓、辦理活動等方式，為台灣的資安人才注入新血。

蔡總統提到，今年HITCON已經邁入第19年，HITCON能有現在的規模，除了要感謝所有駭客和志工的努力，也凸顯台灣的人才以及在資安領域的豐富經驗和防衛實力，都受到世界的肯定。國際間的人才競爭不會停止，如何把世界各地和我們自己的人才留在臺灣，是政府要持續努力的目標。期待有一天在「資安即國安」的發展方向下，台灣能夠進一步成為吸引資安人才的磁鐵島。

她認為，未來台灣會持續發揮資安領域的優勢，為更多企業提供服務，也會和更多理念相近的國家合作，建立跨國的資安聯防體系。

資安 駭客

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