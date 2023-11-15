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迅杰產品打入小米、戴爾供應鏈 USB 產品後續出貨衝

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
蘋果iPhone 15手機等產品，放棄專有的Lightning充電口，改採USB Type-C。(路透) 路透通訊社
蘋果iPhone 15手機等產品，放棄專有的Lightning充電口，改採USB Type-C。(路透) 路透通訊社

E-Marker 晶片市場不斷看增，其中蘋果 iPhone 跨入 Type-C 接口及快充，加上筆電開始往更高規格的 USB-PD 市場邁進，當中不斷支援快充接口或傳輸線都需要得到 USB-IF 的 E-Marker 晶片認證。法人指出，IC設計廠迅杰（6243）E-Marker 晶片目前不僅獲得 USB-IF 認證，且快充晶片亦獲得認證，成功打入小米、聯想、戴爾等全球大廠客戶。

蘋果在本次 iPhone 15 系列全面把手機接口轉換為 Type-C，同時開始支援 USB-PD 晶片快充功能，當中 Type-C及 USB-PD 都需要 E-Marker 晶片以識別線材是否符合 USB-IF 的協定規範，以確保裝置安全。

另外，筆電市場目前也正在朝向 USB-PD 3.1規格邁進，其中同樣需要 E-Marker 晶片藉此認證線材及裝置是否符合標準。由於新規格筆電或手機在推出新產品後，通常都需要搭配新款線材，以達到快充標準，因此當中就會出現替換商機，使 E-Marker 晶片需求不斷提升。

法人指出，IC設計廠迅杰的 E-Marker 晶片及其快充晶片都已經獲得 USB-IF 認證通過，且獲得小米、聯想及戴爾等全球大廠導入，隨著市場需求持續成長，迅杰出貨動能同樣有望看增。

晶片 USB 快充

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