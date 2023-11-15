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廣達、雲達再獲英特爾CEO基辛格點名 感性發文表欣賞

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
左起廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令、英特爾執行長基辛格。（擷取自基辛格貼文）
左起廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令、英特爾執行長基辛格。（擷取自基辛格貼文）

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）昨（14）日感性發文分享道，AI人工智慧）技術的發展非常快速，而這都多虧了科技巨頭們彼此互相「協作」，在上下游供應鏈發揮自身的能力，才將生態系建構而成；他也特別點名AI指標股廣達（2382）及旗下資料中心解決方案子公司雲達（QCT），並再次將內心滿溢的欣賞藉文章表達出來。

英特爾年度活動「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」於11月7日舉行，執行長基辛格現場除以「人工智慧（AI）無所不在」為題，發表一系列精彩演講，也分享英特爾在AI領域的未來展望。而英特爾重要的供應鏈夥伴代表們，紛紛盛裝出席，如此盛大的排場，也立刻成為市場投資人當日的目光焦點。

基辛格昨日特地張貼出活動當天拍下的精彩相片，包括自己與供應鏈業者廣達、華碩（2357）代表逐一握手、擁抱的合影，並藉機向華碩董事長施崇棠、廣達電腦聯合創辦人暨副董事長梁次震、廣達高級副總裁暨雲達科技總經理楊麒令等夥伴表達自身的謝意；並感謝他們願意攜手英特爾，一起朝AI 人工智慧時代邁進，並肩踏上這段持續且精彩的旅程。

此外，基辛格也在貼文中分享，他本身非常欣賞這些巨頭們，彼此在全球科技生態系統中建立起的深厚友誼，和堅不可摧的夥伴關係。他認為，就是這種「協作」模式，才能讓AI （人工智慧）發展的這麼快速、打造出淺顯易懂的「基礎」，降低門檻讓所有人都更容易使用，也讓AI日漸普及、如今更已無所不在。

AI 英特爾 人工智慧

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