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面對政治風險？ 鴻海「做很多準備」

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

鴻海昨天開法說會，針對近期集團大陸廠區的稅務土地稽核事件，鴻海財務長黃德才表示，公司一直是以「合法合規」的原則在全球各地經營，目前集團生產經營一切正常，公司會積極配合相關單位作業，希望可以盡快完成相關工作，減輕大家對於不確定性的擔心。黃德才說，集團了解外界都很關心，也積極應對。

劉揚偉在法說會也被問到鴻海創辦人郭台銘正角逐總統所帶來的政治風險問題，一位外媒在問答環節的最後關頭詢問劉揚偉「是否有要求郭台銘減少他在富士康的股份」？

劉揚偉深深嘆了口氣，表示這是除了郭台銘之外，沒人能解答「會發生什麼事」的一個提問。他說，「我現在沒有任何水晶球，我不知道接下來會發生什麼事」，郭台銘有他的權利。劉揚偉表示，以管理團隊的角度來看，「我們必須為所有可能的情況做好準備，所以我們已經做了很多準備工作。」他指出，「我祝他（郭台銘）一切順利，這就是我能說的一切」。

劉揚偉 鴻海 法說會

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