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AI PC 將有超級換機潮？華碩、和碩：2025年才是爆發年

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
AI PC將問世，究竟有哪些功能？由誰定義？2024年是否將帶來超級換機潮？華碩跟和碩不約而同預估AI PC真正爆發年是2025年。（路透）
AI PC將問世，究竟有哪些功能？由誰定義？2024年是否將帶來超級換機潮？華碩跟和碩不約而同預估AI PC真正爆發年是2025年。（路透）

AI PC將問世，究竟有哪些功能？由誰定義？2024年是否將帶來超級換機潮？華碩跟和碩不約而同預估AI PC真正爆發年是2025年。

華碩目標在AI PC取得領導地位，執行長胡書賓表示，AI PC會有為期數年的產品循環週期，但現在還處於過渡階段，2024年PC市場會比今年好，過去PC強調的多是效能進化，如今AI PC訴求提升整體使用體驗，協助消費者把資訊變成有知識的數位助理，但究竟怎樣是AI PC目前定義仍渾沌未明。

科技巨頭對AI PC的定義

英特爾定義AI PC是加上NPU的電腦，微軟的定義則是M365能順暢運作，時間預計是2024年6～7月之後，由於各科技巨頭定義不一，市場接受度也仰賴時間提升，因此胡書賓預期，AI PC的滲透率在2024年預估僅個位數百分比，2025年能否衝破10%？取決市場使用體驗是否真有感。

胡書賓強調，AI PC的需求將包含商用跟消費，有助於電腦售價的提升。

鴻海則表示，會參與AI PC開發，但如何設計，因為跟客戶機敏有關不便透露。

和碩坦言，AI PC硬體發展已經很成熟，但用戶端需要時間接受，2024年雖會看到很多AI PC上市，但需求真正爆發應該是2025年，也樂觀看待Arm AI PC發揮空間。

PC市場後市展望

受到全球通膨及高利率影響，華碩對2024年PC市場看法轉趨保守，雖Windows將改版上市，且AI PC將催化需求，但胡書賓仍修正了對2024年PC看法，從原高個位數百分比成長，修正為5%以內低個位數百分比成長。

華碩預期2024年PC業務，以商用電腦及電競產品線是兩大相對樂觀產品線。

受惠於ROG品牌經營，電競需求穩定，華碩電競掌機ROG Ally年中上市後熱銷，助華碩電競業務年成長率交出12%成長數據，展望2024年，華碩也預告將會有ROG Ally強化版問世，維持掌機產品線銷售動能。

華碩Q3財報與明年看法

華碩系統產品事業群第3季度營收也季減10~15%，不過電競產品表現一支讀秀，華碩前3季度電競筆電營收年增率達12%，市占率並連續三年成長，達25~30%，保持第一，電競PC營收今年也比去年成長，5年來營收複合成長率超過20%。

展望2024年，華碩對電競筆電使用生態圈仍抱持樂觀看法，預期會持續比今年成長，但消費電腦市場相對今年正面，商用筆電因Windows更新，但通膨及高利率壓抑企業採購預算，需求仍待觀察，Chromebook需求回歸常軌，雖日本GIGA專案將有部分採購需求，部分教育市場或將換機，但整體筆電市場2024年表現會從原預估高個位數百分比成長修正為5%以內成長率。

6月剛推出的ROG Ally電競掌機一推出就在市場掀起轟動，也成為華碩ROG業績表現搶眼功臣，執行長胡書賓透露，Ally單季貢獻營收50~100億元，本季也預估業績維持該區間，看好該市場商機，透露2024年會有優化版推出，期望維繫電競掌機每季營收貢獻。

2024 電競筆電 AI

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