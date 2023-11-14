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群創洪進揚：不只是面板廠 而是在玻璃基板上製作微米等級傳輸的專家

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創（3481）董事長洪進揚表示，群創已經不只是一家面板製造商，而是在玻璃基板上製作微米等級傳輸的專家。圖／Yahoo奇摩提供
群創（3481）董事長洪進揚表示，群創已經不只是一家面板製造商，而是在玻璃基板上製作微米等級傳輸的專家。圖／Yahoo奇摩提供

群創（3481）董事長洪進揚表示，群創已經不只是一家面板製造商，而是在玻璃基板上製作微米等級傳輸的專家。面對當前高通膨和地緣政治的隱憂，他認為企業經營者最大的挑戰，在於讓企業更有彈性，並打造具共同願景的團隊，共同克服每一次衰退期的考驗。

洪進揚今（14）日參加「Yahoo 財經投資趨勢高峰會 （Yahoo Finance Invest Aisa）」，暢談群創光電的新定位，即如何轉型、迎戰景氣下行的挑戰。

洪進揚指出，大多數人看到顯示器的價格挑戰。其實顯示產品的更多價值與規格無關，而是非肉眼可見的：低功耗、高效傳輸及散熱等議題。因此，群創的新定位，是隱身在顯示後面的訊號和能源傳送樞紐。他強調，群創已經不只是一家面板製造商，而是在玻璃基板上製作微米等級傳輸的專家。應用領域更擴及：液晶智慧窗、液晶天線，及面板級IC封裝等。

迎接即將到來的2024年新挑戰，洪進揚認為，隨著景氣循環時間變得愈來愈短，大量資金流動性讓整體周期更加難以預測，波動也因此變得更加劇烈。企業主最困難的是如何能讓企業更加彈性，克服每一次的衰退期。他認為，打破大企業內部的「穀倉效應」（意指過度分工、各自為政），進而打造一個具備共同願景的團隊，是挺過企業下坡期的因應之道。

洪進揚說，面板不局限在傳統的顯示功能，而將是人機互動的介面。群創正進行大量整合軟體作業，也就是將人工智慧物聯網（AIoT），例如把大量的感測器用在房屋和汽車上。

他認為，AI必會對產業價值鏈帶來重大影響。群創也在AI協助下預測需求、調度產能，並且讓製程更有效率，從客製化、減少浪費，來達到ESG的目標。GAI更是催化劑，能創造出更多的機會與挑戰。

群創 面板 2024

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