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NCC明日找中嘉報告 董事長郭冠群仍「請假」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

國家通訊傳播委員會(NCC)近期調查中嘉數位的管理公司上層股東與股權變動案，上周約談三立集團與中嘉集團，但中嘉集團董事長郭冠群因出國而未出席，據了解，NCC明日仍找郭冠群到會說明，但他還在國外，預計將由律師說明。

中嘉數位表示，董事長郭冠群及泓順投資團隊一直以來都高度尊重主管機關、積極配合調查，10月份已有兩次到會與NCC說明。

NCC官員私下表示，中嘉2018年交易案過關時承諾多項附負擔條件，主要約束對象是受讓人、也就是負責管理的泓順投資，「其受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」，三立電視台雖然持有中嘉上層的股權，也承諾會配合改正，但實際上要改正者是泓順投資，應該要提出說明，郭冠群卻一直不提出如何改正的說明。

對於郭冠群做為中嘉董事長，明知附負擔條件的相關規定，仍推動上層股權交易，三立確定變成股東，投資鏡電視的萬海（2615）也傳出以個人持股的公司投資。產業界人士指出，郭冠群就是認定NCC不敢動大股東，加上法規不查更上層的股權交易，輕視附負擔的約束力。

中嘉 NCC

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