快訊

民進黨發言人也被爆上酒店！ 游智彬曝「有限制級照片」：還找人用錢收買

組團赴陸每日限2千人 旅行業界反彈：兩套說法很困擾

你也沒用了吧？Threads終於開放「刪帳號」！教你操作不怕刪掉IG

NVIDIA CUDA Quantum 開創量子運算新高度

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
NVIDIA執行長黃仁勳表示將把AI帶入各產業。圖/NVIDIA提供
NVIDIA執行長黃仁勳表示將把AI帶入各產業。圖/NVIDIA提供

兩位來自巴斯夫（BASF）的研究人員Michael Kuehn 和 Davide Vodola 正在為全球最大化學公司的開創性量子運算工作推向新高度。

這兩位研究人員正在演示量子演算法如何能夠看到NTA的關鍵屬性，這個傳統模擬無法看到的東西。NTA是一個可應用於包括去除城市廢水中的鐵等有毒金屬的化合物。

巴斯夫的量子運算團隊在繪圖處理器（ GPU ）上模擬了相當於24個量子位元（量子電腦的處理引擎）如何應對這項挑戰。

許多企業研發中心都會認為這是一個重要的成就，但他們計畫繼續努力，並在NVIDIA 的Eos H100 超級電腦上運行60個量子位元模擬。

「這已經是我們迄今為止使用量子演算法進行最大規模的分子模擬」Kuehn說。

巴斯夫正在 NVIDIA CUDA Quantum上運行模擬，這是一個用於對 CPU、GPU 和量子電腦（也稱為QPU）進行程式設計的平台。

Vodola 將其描述為「非常靈活且友善使用，讓我們可以從相對簡單的建置組塊構建複雜的量子電路模擬。 」他表示如果沒有 CUDA Quantum，就不可能運行這個模擬。

這項工作也需要大量繁重的工作，因此巴斯夫轉而使用 NVIDIA H100 Tensor Core GPU的 NVIDIA DGX Cloud雲端服務。

Kuehn 說，「我們需要大量的運算能力，對於這種模擬，NVIDIA平台比基於CPU的硬體要快得多」。

在Kuehn協助下，巴斯夫於2017年啟動了量子運算計畫。除了化學方面的工作外，該團隊還在開發機器學習中的量子計算用例以及物流和排程的優化。

其他研究團體也正在使用CUDA Quantum 推動科學發展。

在紐約州立大學石溪分校，研究人員正在突破高能物理學的界限，以模擬次原子粒子的複雜相互作用。他們的工作有望在基礎物理學領域帶來新的發現。

紐約州立大學教授兼布魯克黑文國家實驗室科學家 Dmitrri Kharzeev 表示：「CUDA Quantum 使我們能夠進行原本不可能的量子模擬。」

此外，惠普實驗室的一個研究小組正在使用Perlmutter超級電腦探索量子化學中的磁相變，這是同類研究中規模最大的模擬之一。這項工作可以揭示物理過程中重要和未知的細節，這些細節很難用傳統技術來建模。

惠普實驗室首席架構師Kirk Bresniker說：「隨著量子電腦朝著有用的應用方向發展，高效能經典模擬將成為塑造新型量子演算法原型的關鍵，對量子資料進行模擬和學習，是挖掘量子運算潛力的極有希望的方法。」

這些努力正值對CUDA Quantum的支援範圍擴及全球。

總部位於德國和瑞士的量子服務公司Terra Quantum正在開發生命科學、能源、化學和金融領域的混合量子應用程式，這些應用程式將在 CUDA Quantum 上運行。芬蘭的IQM正在使其超導 QPU使用CUDA Quantum。

包括 Oxford Quantum Circuits 在內的多家公司將使用NVIDIA Grace Hopper 超級晶片來為其混合量子工作提供動力。總部位於英國雷丁的Oxford Quantum在由CUDA Quantum編程的混合QPU/GPU系統中使用Grace Hopper。

此外，Grace Hopper也被芝加哥的qBraid採用來建構量子雲端服務，並被阿姆斯特丹的Fermioniq採用來開發張量網路演算法。Grace Hopper的大量共享記憶體和記憶體頻寬使這些超級晶片非常適合需要記憶體的量子模擬。

NVIDIA 巴斯夫 演算法

延伸閱讀

輝達攜手清大 設創新中心

掛牌上市9天漲快7%！11月三檔新ETF 00935最亮眼

清華攜手NVIDIA 成立聯合創新中心

量子經濟時代來了！ 科技巨擘「GDP」超越西班牙、澳洲 躍世界第十三大強國

相關新聞

半導體景氣升溫！IEK統計第3季台灣IC產值季增10% 逾一兆一千億

工研院產科國際所（IEK）今日發布第3季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達1兆1161億...

台灣半導體第4季產值估晶圓代工季增8% 全年估優於全球

台灣半導體協會（TSIA）今（14）日發布新聞稿提到，2023年第3季台灣IC產業營運成果出爐，該機構並引用工研院產科國...

NVIDIA CUDA Quantum 開創量子運算新高度

兩位來自巴斯夫（BASF）的研究人員Michael Kuehn 和 Davide Vodola 正在為全球最大化學公司的...

華碩Q3獲利衝上110億元 公司預告：營運確定回到正軌

華碩昨（13）日公布第3季財報，受惠產品組合改善、銷貨折讓下降、存貨跌價迴轉利益增加、業外收益大增等四重正面因素帶動，單...

華碩法說 估明年PC市場微幅成長

ＰＣ品牌大廠華碩昨天舉行法說會，華碩共同執行長許先越表示，現在跟明年最重要的題目就是ＡＩ ＰＣ。華碩共同執行長胡書賓也說...

華碩攻AI PC 有信心扮領頭羊

華碩衝刺AI業務，AI PC與AI伺服器雙軌並進。華碩共同執行長許先越昨（13）日指出，現在與明年最重要的題目就是AI ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。