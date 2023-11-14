半導體景氣升溫！IEK統計第3季台灣IC產值季增10% 逾一兆一千億
工研院產科國際所（IEK）今日發布第3季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達1兆1161億元，季增10.0%，但比去年同期衰退10.2%，似乎反映半導體庫存修正近尾聲，隨個人電腦和手機拉貨提升，推升整體IC產值回升。
第3季半導體以IC封裝業表現最優異，產值來到1,035億元，季增成長11.7%，但仍比去年同期減少18.5%；以IC製造表現同樣亮眼，產值來到6756億元，季增11.2%，仍比去年衰退11.6%，其中晶圓代工為6316億元，季增11.8%，年減衰退11.4%；記憶體與其他製造為440億元，季增2.8%，年減衰退13.7%；
IC設計業第3季表現也不俗，產值為2880億元，季增7.3%，年減3.0%；IC測試業為490億元，季增5.8%，年減11.7%。
不過，受到大環境不景氣及上半年客戶持調整庫存，工研院產科國際所預估2023年台灣IC產業產值達4兆2,975億元，比2022年衰退11.2%。其中IC設計業產1兆735億元，年減12.9%；IC製造業為新台幣2兆6410億元，年減9.6%，其中晶圓代工為2兆4656億元，比2022年衰退8.2%，記憶體與其他製造1754億元，衰退25.6%， 跌幅最大；IC封裝業產值為3926億元，也衰退15.8%；IC測試業產值1904億元，年減12.9%。
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