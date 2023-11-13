輝達攻AI又一力作 宣布推出HGX H200

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

輝達持續擴大產品陣線，於13日宣布推出HGX H200，強調可為全球領先的AI運算平台帶來強大動力，伺服器廠與雲端服務供應商採用H200的系統預計將於明年第2季開始出貨。

目前輝達在AI晶片市場占據優勢地位，陸續推出A100、H100、L40S等產品來搶攻AI市場，H200則是最新力作。該公司表示，HGX H200配備H200 Tensor Core GPU，並具有先進的記憶體，可為生成式AI與高效能運算（HPC）的工作負載處理大量資料。

輝達指出，其伺服器生態系合作夥伴，包括華碩（2357）、技嘉、雲達、緯創、緯穎、美超微、永擎電子、慧與、戴爾、聯想、鴻佰、Eviden等，都可使用基於H200的直接替換方式來更新其基於H100的系統。

同時，亞馬遜網路服務、Google Cloud、微軟Azure和Oracle Cloud Infrastructure也將成為第一批部署基於H200執行個體的雲端服務供應商。

輝達提到，H200軟硬體皆與HGX 100系統相容，也可與今年8月推出、採用HBM3e的GH200 Grace Hopper超級晶片模組搭配使用。

輝達強調，H200是首款提供HBM3e規格的GPU，可加速生成式AI和大型語言模型，並能推進HPC工作負載的科學運算，以每秒4.8 TB速度提供141GB記憶體，與前一代產品A100 相比，容量幾乎翻倍，頻寬增加2.4倍，可部署在各種類型的資料中心中，包括本地、雲端、混合雲和邊緣環境等。同時，H200的推出將帶來更進一步的效能躍進，如相對於H100，在Llama 2這樣擁有700億參數大型語言模型上的推論速度將近翻倍提升。

輝達 雲端服務 AI

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