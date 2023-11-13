快訊

增資股紅包抽起來！這檔中籤可望賺進4.7萬 報酬率36%

水上餐廳玻璃地板爆裂 陸前官員用餐落水身亡

北市南港「余軟茶園」古厝傍晚全面燃燒 消防派25車趕赴灌救

華碩法說會／對抗新Steam Deck 爆料明年推出改版ROG Ally掌機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩首款電競掌機ROG Ally於今年6月開賣，採用Windows 11 Home作業系統，支援跨平台遊戲，並搭載AMD Ryzen Z1 Extreme系列晶片處理器與AMD RDNA 3架構顯示卡。圖／華碩提供
華碩首款電競掌機ROG Ally於今年6月開賣，採用Windows 11 Home作業系統，支援跨平台遊戲，並搭載AMD Ryzen Z1 Extreme系列晶片處理器與AMD RDNA 3架構顯示卡。圖／華碩提供

遊戲掌機再掀新局，指標大廠Valve近期無預警宣布將於17日推出「Steam Deck OLED」版本，最大特色除了搭載OLED螢幕之外，新機效能也有所提升，而華碩（2357）也在今（13）日法說會上爆料，2024年掌機將推出「適度的優化產品」。

華碩今日在法說會中爆料，將推出改版ROG Ally掌機。法人問起華碩掌機貢獻預測，華碩共同執行長胡書賓回應，公司維持該產品每季度可貢獻50-100億元營收，目前來看今年第3、第4季仍是維持該區間。

胡書賓表示，2024年隨著時間推進，華碩將對掌機持續優化，換言之明年將有適度的優化產品，希望帶動明年營收貢獻。

華碩首款電競掌機ROG Ally於今年6月開賣，採用Windows 11 Home作業系統，支援跨平台遊戲（含Xbox Game Pass/Steam/EA App/Epic Games等），並搭載AMD Ryzen Z1 Extreme系列晶片處理器與AMD RDNA 3架構顯示卡。

至於在Valve方面，近期公開搭載OLED螢幕的全新Steam Deck，是Steam Deck推出以來第二款產品，被定為改版機種，新機預計於17日開放銷售，Steam Deck OLED版推出後，原LCD版本仍為會維持銷售。

Steam Deck OLED外型設計基本與上一代一致，螢幕從LCD換成7.4吋的OLED顯示面板。內部性能也有提升，核心AMD APU的製程從7奈米變成6奈米，用以改善掌機續航力及發熱問題。另外，在記憶體讀寫及無線網路下載速度皆有提升。

Valve在2021年推出Steam Deck掌機後，重新帶起遊戲掌機市場，業界預估Steam Deck銷售至今已賣出300-400萬台，是目前純遊戲掌機的龍頭廠商。

在Steam Deck爆紅後，也吸引一大票廠商跟進，目前市面上遊戲掌機產品已包含華碩ROG Ally、聯想Legion Go、雷蛇Razer Edge、羅技Logitech G CLOUD及亞諾（AYANEO）電競掌機等。

Steam 華碩 遊戲機

延伸閱讀

華碩：2024年PC需求反彈 AI伺服器占比拚過半

重新定義桌電繪圖運算力 華碩ROG今推出旗艦顯示卡

台積電ADR勁揚逾6% 法人：台股可望挑戰半年線

華碩加強商用電腦布局 鎖定全球20多國

相關新聞

聯發科總部大樓驚傳火燒車 火勢迅速撲滅、並未延燒

聯發科（2454）位在新竹科學園區的總部大樓於今（13）日上午11點左右發生火警，發生火警的區域位在該公司總部大樓的地下...

華碩法說會／對抗新Steam Deck 爆料明年推出改版ROG Ally掌機

遊戲掌機再掀新局，指標大廠Valve近期無預警宣布將於17日推出「Steam Deck OLED」版本，最大特色除了搭載...

華碩：2024年PC需求反彈 AI伺服器占比拚過半

電腦品牌廠華碩今天召開法人說明會，共同執行長許先越指出，明年PC需求將出現反彈，AI PC將為產業注入更多動力，華碩會藉...

愛普*攜手來頡 合攻整合電源管理晶片的3D封裝

記憶體智財權（IP）供應商的愛普*（6531 ）今（13）日發布重大訊息，斥資5億元取得來頡科400萬股的股份，結合愛普...

天虹營運逆勢成長 明年將優於今年

天虹科技（6937）董事長兼總經理黃見駱今（13）日表示，年底通常是設備產品入帳旺季，推升第4季營運優於第3季。展望20...

強化在地軟體開發人才庫 IBM進駐高軟 五年徵才千人

藍色巨人IBM加碼投資台灣，今日宣布「IBM 高雄軟體科技整合服務中心」開幕，提供高附加價值的整合型企業科技服務，滿足台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。