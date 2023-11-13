華碩法說會／對抗新Steam Deck 爆料明年推出改版ROG Ally掌機

遊戲掌機再掀新局，指標大廠Valve近期無預警宣布將於17日推出「Steam Deck OLED」版本，最大特色除了搭載OLED螢幕之外，新機效能也有所提升，而華碩（2357）也在今（13）日法說會上爆料，2024年掌機將推出「適度的優化產品」。

華碩今日在法說會中爆料，將推出改版ROG Ally掌機。法人問起華碩掌機貢獻預測，華碩共同執行長胡書賓回應，公司維持該產品每季度可貢獻50-100億元營收，目前來看今年第3、第4季仍是維持該區間。

胡書賓表示，2024年隨著時間推進，華碩將對掌機持續優化，換言之明年將有適度的優化產品，希望帶動明年營收貢獻。

華碩首款電競掌機ROG Ally於今年6月開賣，採用Windows 11 Home作業系統，支援跨平台遊戲（含Xbox Game Pass/Steam/EA App/Epic Games等），並搭載AMD Ryzen Z1 Extreme系列晶片處理器與AMD RDNA 3架構顯示卡。

至於在Valve方面，近期公開搭載OLED螢幕的全新Steam Deck，是Steam Deck推出以來第二款產品，被定為改版機種，新機預計於17日開放銷售，Steam Deck OLED版推出後，原LCD版本仍為會維持銷售。

Steam Deck OLED外型設計基本與上一代一致，螢幕從LCD換成7.4吋的OLED顯示面板。內部性能也有提升，核心AMD APU的製程從7奈米變成6奈米，用以改善掌機續航力及發熱問題。另外，在記憶體讀寫及無線網路下載速度皆有提升。

Valve在2021年推出Steam Deck掌機後，重新帶起遊戲掌機市場，業界預估Steam Deck銷售至今已賣出300-400萬台，是目前純遊戲掌機的龍頭廠商。

在Steam Deck爆紅後，也吸引一大票廠商跟進，目前市面上遊戲掌機產品已包含華碩ROG Ally、聯想Legion Go、雷蛇Razer Edge、羅技Logitech G CLOUD及亞諾（AYANEO）電競掌機等。

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