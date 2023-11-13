清華攜手NVIDIA 成立聯合創新中心

國立清華大學今（13）日宣布，與繪圖晶片龍頭輝達（NVIDIA）簽約，宣布合作成立「清華與NVIDIA聯合創新中心」，投入AI人工智慧技術發展，全面推動AI教育與研究創新。清華大學近年積極投入醫學領域，去年新設學士後醫學系，附設大型智慧醫院也在桃園興建中。看準NVIDIA在AI醫療的領先地位，清華也期許雙方在精準醫療的合作上擦出更多火花。

清華大學校長高為元表示，清華與NVIDIA的合作將是絕配，NVIDIA是全球AI領域的龍頭，而清華則非常重視AI技術研發與教育，且是國內第一所對AI應用於教學及學習訂出明確指引的大學。清華對AI發展抱持多元開放的態度，也期待跟NVIDIA的合作，能讓AI全面應用在每人每天的生活和工作中。

NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，清華是台灣的領導大學，對培養學界及業界人才做出很大貢獻；NVIDIA則是AI運算平台的領導公司，最近尤其關注生成式AI發展。這次清華與NVIDIA的合作是「強強聯手」，對產官學界一定會產生深遠的影響。

邱麗孟表示，清華與NVIDIA的合作在學術方面，將包括前瞻研究、基礎研究、應用研究；在人才培育方面，希望不只資工學生要學AI，各領域都要認識及善用AI；在新創及產業育成方面，聯合創新中心也將扮演重要角色。

清華大學研發長邱博文表示，清華與NVIDIA是多年的產學合作夥伴，校內許多教授都與NVIDIA發展長期研究合作。如清華智慧生醫博士學位學程主任楊立威近年投入藥物開發並成立新創公司，就加入了NVIDIA的新創計畫，聯手將AI計算運用在乳癌和胰臟癌的藥物開發上。

清華與NVIDIA聯合研發中心主任李濬屹指出，清華與NVIDIA的合作將包括四大核心：研發先進人工智慧技術、開發前瞻AI應用、人才的培育與認證、及促進新創公司發展，共同為台灣的AI教育與產業創新注入新動力。

NVIDIA也長期贊助及技術支援清華師生參與國際競賽。清華資工系教授周志遠就在NVIDIA的贊助支持下，多次帶領學生參加國際超級電腦競賽，奪得全球總冠軍。周志遠表示，NVIDIA近年大幅增強GPU的運算能力及提升軟硬體技術，是幫助他們在國際大賽奪冠的關鍵之一。

清華大學表示，聯合創新中心將由與NVIDIA合作近十年的清華資工系教授李濬屹出任主任、電機系教授李祈均擔任副主任，在教學、研究及創業等面向展開更多元嶄新的合作。

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