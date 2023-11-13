中大、鴻海立方衛星珍珠號發射成功 執行太空探測

中央大學與鴻海集團共同研製的立方衛星「珍珠號」，於11月12日凌晨搭載SpaceX獵鷹9號發射成功，將執行1年的寬頻通訊實驗與太空環境探測任務，讓太空科技邁向新里程。

中央大學今天發布新聞稿指出，此次發射成功的「珍珠號」，包括PEARL-1C和PEARL-1H等2個立方衛星，C與H分別代表中央大學與鴻海科技集團的開頭縮寫，這2個立方衛星也是國內現階段使用最大的立方衛星本體。

這2個衛星在台北時間11月12日凌晨2時49分升空後，陸續在飛行時間第57分鐘、第59分鐘完成軌道部署；12日上午10時44分飛抵台灣上空時，中央大學地面接收站成功識別並收到1H及1C回傳的信標訊號，飛控中心開始執行衛星監測任務，與中央大學合作的捷克西波西米亞大學，也於當地下午4時獲得2顆衛星的信標訊號。

中央大學校長周景揚表示，從俄烏戰爭開始，低軌衛星就一直扮演重要角色，中央大學從「飛鼠號」開始，已成功發射過3個立方衛星，加上「珍珠號」，已累積至5個，這也象徵中央大學自主研發的能力，以及低軌衛星的時代來臨。

中央大學太空科學與科技研究中心主任劉正彥提到，全球發展低軌衛星的契機在於人才培育，此次發射珍珠號，有多名研究生參與，每個人負責1個次系統，培養動手做和解決問題的能力。

中央大學太空科學與工程系主任張起維指出，發射成功「不是任務的結束，而是任務的開始」，未來將與機械系、生醫系連結，整合更多優秀人才，與企業攜手合作，共同建構台灣的太空科學與科技實力。

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