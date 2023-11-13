解決方案、在地服務加乘 華碩商用電腦再奪台灣市占王

華碩（2357）再傳捷報！據市調機構 IDC 統計，2023年第3季華碩商用電腦以市占33.1％拿下台灣銷售冠軍，其中商用筆電凌駕競爭對手逾９%；自2004起迄今已創造商用筆電18年、商用桌機累計52季的市佔第一佳績。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，感謝各大科技製造、金融、醫療等企業客戶及政府、教育單位青睞。華碩商用電腦深耕台灣多年，不僅提供各企業及政教單位高效耐用的電腦產品，近年更積極納入軟體與解決方案，結合專業在地的即時服務，打造完整商用生態系統，協助不同產業及規模的客戶完成設備布建。華碩商用電腦將持續展現市佔冠軍的堅強實力。

針對企業設備汰換與部署，ASUS ExpertCenter 商用桌機具備 Tower (27升) / Mini Tower (15升) / SFF (9升)三種尺寸，亦有專為創作者打造的P roArt Station PD5 系列，滿足各行各業需求；擁有優異品質、高擴充性，方便未來升級，延長使用年限；通過 MIL-STD 810H 美國軍規及多項華碩內部測試；兼具組裝電腦的高靈活度及專業諮詢、售後服務、到府維修，幫助企業簡化管理。

ASUS ExpertBook 商用筆電則是現今混合辦公趨勢的首選。具有一般掀蓋式、可360度翻轉的 Flip 款，以及鍵盤可拆卸型式，選擇豐富多元；輕薄設計下，保有完整 I/O 連接埠與優異的電力續航，隨時隨地、便捷多工！同樣通過 MIL-STD 810H 美國軍規及多項華碩內部測試、獨家結構強化，耐用掛保證，更有三年保固、到府維修服務，化身商務人士最強後盾。

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