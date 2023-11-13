友達「手」護台灣藍色海岸 認養海岸保安林沙灘

友達（2409）永續基金會響應友達「減塑元年」以及《生物多樣性政策》，於上周六（11/11）在苗栗後龍外埔魚港1340保安林海岸舉辦Ocean Party「手」護台灣藍色海岸淨灘活動，共計250位志工來自友達集團、供應商以及產官學等單位齊力清除1.2公噸海洋廢棄物。淨灘活動所舉行的海岸保安林沙灘區為友達和農業部林業及自然保育署新竹分署合作認養，時值雙11購物節，現場活動亦結合環境教育攤位，喚起社會大眾在購物的同時也正視塑膠汙染議題，從生活中選擇再生循環產品、參與源頭減塑行動並減少對海洋的汙染，共同守護藍色海岸。

友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪表示，「每年有2.6萬種生物從地球上消失，氣候變遷和塑膠污染都是威脅生物多樣性的重要原因，因此，友達提出2023為「減塑元年」和限塑（Replace）、減塑（Reduce）、再塑（Recycle）與反思（Rethink）的3R+1策略，不僅在生產製造面向致力於達成塑膠中和，在員工生活圈也推動各項措施擴大減塑途徑。」

友達自公司治理至員工所實踐的努力包含：各廠區餐廳全面取消使用一次性餐具；2023上半年，友達全台廠區回收達21,900公斤寶特瓶，並發放超過４萬件利用回收寶特瓶製成的寶特衣；透過和社會企業合作舉辦減塑策展和攝影展，傳遞環境知識教育，實踐對生態保育及環境永續的承諾。友達龍潭廠區則達成製程用水全回收零排放目標，且提出永續水治理藍圖，研發廢水零排節能減碳技術，以龍潭水資源館的環境教育課程提倡節水創水生活教育，並深耕鄰里，合作水語茶鄉生態遊，進一步認識當地水文地貌。

友達光電永續長暨友達永續基金會執行長古秀華表示，「友達永續基金會接軌聯合國永續發展目標(SDGs) 第14項保育及永續利用海洋生態系，在淨灘的同時，我們亦串連生態保育，自2020年起響應國土綠網計畫，和農業部林業及自然保育署合作認養北中南保安林，近年則結合全體員工、客戶與供應鏈夥伴，共同遵守與在地相關生態自然的法律和規範，透過植樹、護樹建立在地友善生態環境，實踐友達的《生物多樣性政策》。」

2023年友達永續基金會Ocean Party「手」護台灣美麗海岸之倡議為—源頭減塑及實現海廢循環，共同為友達2023年清除3公噸海廢目標努力，此活動邀請供應商共襄盛舉，並攜手社會企業及地方創生團體，策展食衣行等循環再生環教市集，推廣源頭減塑到海廢循環的再生學；從不使用一次性餐具而是提供在地餐的「食」、活動用品及寶特紗的再生「衣」，到交通設計為鼓勵共乘與電動巴士接駁的「行」，進而打造減塑低碳的永續行動。活動現場也進行推廣水資源永續利用等寓教於樂活動，讓現場志工及眷屬一同「手」護台灣海岸，實踐保育生物多樣性邁向永續綠生活。

友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪（右）與農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生，一起簽定新竹分署轄下的海岸保安林MOU，以1340的保安林海岸做為起點，接續４年，每年回到這片美麗海岸淨灘。友達／提供 友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪與農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生、供應商夥伴、在地鄰里協會、社企團體，以循環再生的海廢浮球倡議從源頭減廢，為地球移除塑膠垃圾，共同「手」護台灣美麗海岸。友達／提供 2023年友達永續基金會Ocean Party活動攜手社會企業及地方創生團體，策展食衣行等循環再生環教市集，及電動巴士接駁等低碳活動設計，打造減塑低碳的永續淨灘活動。友達／提供

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