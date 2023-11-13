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5大客戶追單 台積先進封裝增產
晶圓代工龍頭台積電CoWoS先進封裝需求大爆發，繼輝達十月擴大下單後，業界傳出，蘋果、超微、博通、邁威爾等重量級客戶近期也對台積電追單，台積電為因應這五大客戶需求，加快CoWoS先進封裝產能擴充腳步，明年月產能將比原訂目標再增加約百分之廿、達三點五萬片。
台積電不對CoWoS先進封裝產能相關產能布建議題置評。業界人士分析，台積電五大客戶大追單，透露AI應用遍地開花，帶動繪圖處理器（GPU）與AI加速器等晶片需求爆發，廣達、緯創、緯穎、英業達等AI伺服器供應鏈也將跟著暢旺。
AI伺服器代工指標廣達先前已公開示警，AI晶片短缺，是造成現在AI供應鏈出貨動能受壓抑的主因。業界人士說，當下AI晶片短缺，最大關鍵就是卡在先進封裝產能不足，隨著台積電先進封裝擴產幅度比預期快，有助加快舒緩AI晶片短缺狀況，帶動整個AI供應鏈展現更強勁的爆發力。
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