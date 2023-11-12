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鴻海集團自製低軌衛星升空 布局太空通訊需求

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
鴻海集團的自製低軌衛星在台灣時間12日搭乘SpaceX獵鷹火箭，從南加州范登堡太空部隊基地成功發射升空。美聯社
鴻海集團的自製低軌衛星在台灣時間12日搭乘SpaceX獵鷹火箭，從南加州范登堡太空部隊基地成功發射升空。美聯社

蘋果供應商鴻海集團（2317）自製的兩款原型低軌衛星，已在台灣時間12日搭乘馬斯克旗下太空事業SpaceX的獵鷹火箭，從南加州范登堡太空部隊基地成功發射升空，為鴻海集團在新世代通訊領域再下一城，也是台灣首次由企業主導非地面網路的寬頻通訊衛星正式升空。

彭博資訊報導，鴻海集團低軌衛星PEARL-1H和PEARL-1C升空，象徵成為鴻海集團多元化事業、跨入新領域的重要時刻。鴻海集團志在展現擁有衛星科技，希望切入日益增加的太空通訊需求。

SpaceX的星鏈（Starlink）低軌衛星聯網服務已製造並發射逾5,000枚衛星，但鴻海集團主要押注將能為企業和政府客戶製造衛星。

鴻海集團與中央大學合作研發的這兩枚衛星，尺寸如背包大小，重約9公斤，均搭載相機鏡頭、通訊裝置及其他設備。衛星升空後將在離地表520公里的高度，以每96分鐘繞行地球一次。

鴻海集團董事長劉揚偉2019年上任以來，持續尋求事業多元化，包括聚焦電動車、數位健康、機器人、人工智慧（AI）、半導體以及新世代通訊技術。他接受彭博商周訪問時說：「我需要找到一些東西，使公司能在未來10~15年成長。」

加州顧問業者TMF Associates總裁法拉爾表示，相較於蘋果每季的iPhone代工需求多達數百萬支，也常推出新機，客戶下單訂購低軌衛星的時間可能隔很久，因此這項業務較難預測。

他說，對鴻海集團這類外包製造商而言，「除非你能在適當時機找到另一家公司，否則營運可能會非常艱難」，但政府訂單可望為鴻海集團的衛星業務提供一些保障。

鴻海 低軌衛星 太空

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