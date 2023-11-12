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輝達銷陸新晶片 算力降80%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

為應對美國最新的晶片出口管制，輝達（NVIDIA）再開發出三款針對中國大陸市場的最新改良版晶片，然而，大陸專注在科技領域的新媒體《鈦媒體》爆料指出，這三款新AI晶片並非「改良版」而是「縮水版」。其中，用於AI模型訓練的HGX H20在頻寬、計算速度等，要比H100 GPU晶片降80%左右。

《華爾街日報》引述知情人士透露，輝達已通知大陸經銷商，三款新晶片符合美國規定，最快可能在年底前上市。

鈦媒體指出，輝達開發出三款改良版晶片，分別名為HGX H20、L20 PCle、L2 PCle的AI晶片，由輝達最強AI晶片H100改良而來，產品分別適用於雲端訓練、雲端推理以及邊緣推理，會把性能降到新規定的參數以下。

其中，用於AI模型訓練的HGX H20在頻寬、計算速度等，要比H100 GPU晶片降80%左右，也就是H20僅有H100的20%綜合算力性能。

儘管相比H100，HGX H20價格會有所下降，但預計該產品價格仍將比大陸國內的華為昇騰AI晶片910B要高一些。

一位行業人士解釋，這相當於將高速公路車道擴寬，但收費站入口未加寬，限制了流量。在技術上，輝達透過硬體和軟體的鎖，可以對晶片的性能進行精確控制，不必大規模更換生產線，性能仍然可以按需要進行調節。

該行業人士指，目前新的H20已經從源頭上「卡」住了性能，例如原先用H100跑一個任務需要20天，如今H20跑可能要100天。

報導還指，如今輝達推出的新的H20，則更適用於垂類模型（指在特定領域內訓練的機器學習模型）訓練、推理，無法滿足萬億級大模型訓練需求，但整體性能略高於910B。

儘管美國發布新一輪晶片限制措施，但輝達似乎沒有放棄中國大陸巨大的AI 算力市場。

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