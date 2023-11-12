PCB廠苦盡甘來 外資卡位

蘋果新品本季穩定放量，加上非蘋庫存回補雙助攻，帶動蘋概與非蘋印刷電路板（PCB）廠，包含臻鼎、華通、健鼎、金像電、燿華，與台光電、聯茂等今年第3季起營運回溫，更吸引外資買盤卡位相關PCB族群業績升溫題材。

外資上周五（10日）買超相關指標PCB族群，其中買超華通1.4萬餘張，並同步買超蘋果PCB供應商臻鼎205張、健鼎3,399張、燿華106張，並買超銅箔基板廠台光電763張。

除了蘋概PCB股，外資也買超非蘋關鍵指標廠伺服器板龍頭金像電7,523張，並買超聯茂1,214張、騰輝170張。

蘋果供應商一貫不評論單一客戶產品訊息，不過法人看好，今年蘋果新品效應有望較去年多拉長一個月，蘋果旗艦機種仍是推升PCB產值最大動能，加上非蘋旗艦機種如小米、OPPO與realme、vivo等密集在今年10月亮相並將開賣，各廠相關機海戰術再次湧現，有利PCB一線廠商第4季營運動能維持不墜。

另一方面，業界指出，超微與英特爾先前陸續推出新平台，隨平台終於到位，在遞延訂單挹注下，今年第4季有助傳統伺服器新平台應用逐步放量，帶動相關供應鏈營運回溫，2024年也有望持續成長。

業界說，先前各界期待的伺服器新平台，在去年到今年上半年遭遇逆風，除產業庫存去化與北美雲端伺服器供應商下修資本支出，新平台遞延也是主因，不過隨傳統伺服器應用遞延訂單有望逐步出貨，加上北美大廠陸續規畫2024年資本支出較今年成長，帶來產業活水。

IEK工研院產科國際所預測顯示，今年台廠PCB下半年產值可望逐季回溫，但受到上半年拖累，預測今年全年台灣PCB產業產值估年衰退16.8%。展望明年，隨終端庫存調整進入尾聲，預測台灣PCB產業將恢復成長，估計年成長達8.1%。

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