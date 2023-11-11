廣達越南建廠新進度 再砸6.2億購地

電子代工股王廣達（2382）越南廠於今年4月已正式開始興建，而公司昨（10）日再度透過重訊宣布，旗下越南子公司「QMH」為因應營運需求，越南盾4,770.12 億元 （約合新台幣6.2億元）在南定省美順工業區內，再取得一塊約225,634平方公尺的土地，這是公司繼4月在美順工業區內建QMH F1廠以來，再度宣布加碼取得土地，吸引投資人關注。

廣達昨日重訊顯示，子公司QMH將以越南盾4,770.12 億元 （約合新台幣6.2億元）的價格，向「美順工業園」的基礎建設方DAI PHONG JOINT STOCK COMPANY購買園區內的一塊土地；另外，公司也為早在4月中動工的新廠「QMH F1」，公告將以約4,652.03億越南盾 (約合新台幣6.05億元）的價格，將該廠的機電消防工程發包給執行建案的同一個Visicons公司。

廣達早在今年4月中就已公佈越南「QMH F1」廠正式動工、力拚明年量產的消息，而當時是以高達5149.62億元越南盾(約合新台幣6.756億元）的價格，將廠房興建案發包給越南當地建設公司偉世康（ Visicons）來完成，工期自昨日開始，一路到2024年2月1日，整項工程採「總價承攬」，雙方均不得因工資、物價變動而增減。

據了解，偉世康建設（ Visicons）已成立超過30年，總部位於越南河內，公司內部長年秉持幾項堅持，要求旗下每個員工都需要將自己的智力、創造力、活力和熱情高度發揮，時刻保持不斷努力奮鬥的匠人精神，以及以安全為主的品質保證為最高目標，並已於2008年1月28日在河內證券交易所上市，股票代碼為（VC6-）。

廣達於今年4月時宣布，將前進越南南定省美順工業區建設旗下越南一廠，並將該廠區作為拓展越南市場的首要據點，第一階段廠區初估達22.5公頃，預計最快明年下半年完工（明年第2季末）；此外，公司已攜手當地政府簽署「電腦生產計畫協議」，外界看好待越南廠完工，也將可支應蘋果旗下MacBook的組裝訂單。

據聞，廣達旗下筆電產能，目前仍以中國重慶廠及上海廠占比最高，隨著美中貿易戰爆發，廣達也逐步啟動產能移轉，雖然越南廠起初是以擴充旗下筆記型電腦產能為先，但待整體運作順暢後，公司將再視集團全球化布局與相關需求進行調整，該廠有望成為旗下在東南亞的第2個生產基地。

廣達近日走勢續強，主要受惠AI伺服器市場利多輪動，股價也自今年初起漲飆高，市值大增超過6,800億元，而公司昨日下午也召開法說會，並公佈2024年展望，廣達指出，隨著市場需求逐漸回溫，再加上出現更多AI應用，集團對NB市場的長期前景保持謹慎樂觀態度，並預期明年NB出貨量，將保持相對穩定表現。

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