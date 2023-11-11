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因應市況...車用CIS龍頭安森美 南韓富川廠12月擬停工2周

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
圖為安森美國總部外觀。取自芯智訊
圖為安森美國總部外觀。取自芯智訊

全球車用CIS（CMOS影像感測器）龍頭暨第三大功率半導體廠安森美（onsemi）近期南韓富川廠傳出停電意外以外，南韓媒體報導，該工廠12月擬停工2周來因應市況減產。

據The Elec報道，安森美的南韓富川工廠5日因停電而暫時停工，重新恢復正常通電耗費20分鐘且多數設備未設置UPS而停擺。

依據安森美半導體公司網站，該公司在富川市道堂洞設有半導體工廠，該廠S1至S4產線生產碳化矽（SiC）金屬氧化物半導體功率場效電晶體（MOSFET）和絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）。為了擴大SiC半導體生產並建置S5生產線設備正在安裝。

依據報導，安森美南韓主管表示，儘管停電導致生產線停工，但損失並不嚴重大約2個工作天恢復正常。

不過，外電報導，安森美南韓該工廠因應市況不佳考慮從12月中旬左右開始停產約兩周，並傳出裁員消息。

安森美先前因為車用市況不佳而釋出保守展望。彭博社報導，安森美執行長Hassane El-Khoury先前對外指出，第4季財測不如預期，主要是受到北美某家汽車OEM廠商影響。

半導體 南韓 彭博

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