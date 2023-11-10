英業達法說會／新產能明年開出 有望助業績倍增

英業達（2356）今 (10) 日舉辦第三季法說會，針對各產線現況，總經理蔡枝安指出，發展AI技術、英業達絕不缺席，公司看好伺服器營收將自明年第1季回溫，業績表現有望倍數成長。而NB雖然在第4季應該會呈現下滑、但全球筆電低迷市況，也將自明年首季改善。

英業達指出，今年營收受到景氣低迷的影響，全年表現恐將呈現年減個位數百分比，幸好團隊已提早調整旗下產品組合，成功朝高毛利佈局，順利將毛利率、獲利表現持穩，再加上上海廠消費性電子產線，接到的電競產品大單已如期出貨，因此大大降低英業達受到的衝擊。

英業達預估明年第1季全球景氣將開始回溫，公司近年積極擴充各廠區產能，而今年截至第3季為止，資本支出已達2億美元（約合新台幣64億元），目前越南廠新擴充的產能已在8月投產，良率符合原先預期，而內部看好整體市況在AI伺服器的強勁成長態勢助攻下，將自第4季明顯改善，此外，全新的AI PC產品也將在明年下半問世，預期各項產品明年的出貨動能，皆會大幅回溫。

展望未來，英業達表示，輝達現階段雖是全球最主要的圖形處理器（GPU）供應商，但隨著越來越多業者投入ASIC的開發，預估未來市場規模仍將持續擴大，至於AI伺服器方面，今年已佔整體營收5%-7%，隨供應鏈缺料的狀況已逐漸改善，內部預估第4季出貨將持續走升，明年業績有望倍增。 英業達。記者吳康瑋／攝影

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