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中華信評：電源管理IC庫存調整 世界先進恐呈現「L型復甦」

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

華信評今（10）日發布報告指出，雖然消費性電子的庫存調整已大致結束，但全球經濟前景尚不明朗，因此中華信評預期世界先進（5347）相關業務將以「L型」復甦；另一方面，電源管理IC業務開始庫存調整，且可能持續數季，整體而言，世界先進產能利用率與獲利能力將因激烈的競爭而持續受壓。

「L型復甦」是指景氣恢復將呈現緩慢回升，而不會出現明顯反彈，中華信評指出，雖然消費性電子出貨量有望增加，但全球經濟狀況情景未明，因此實際增加多少仍屬未知數，預期將呈現L型復甦，出貨量與產能利用率下降、平均售價下跌以及營運成本升高可能會導致世界先進未來幾季的表現。

而電源管理IC方面，中華信評分析， 世界先進的工業與汽車應用客戶已開始調整訂單，以應對需求疲弱與庫存水位升高的情況。而這波電源管理IC應用的訂單調整較電視、個人電腦及智慧型手機等消費性電子的庫存調整來得晚，並可能會持續數季，而從2023年第三季營收結構來看，世界先進有63%的營收來自電源管理IC業務，因此世界先進2023年及2024年可能盼不到明顯的績效復甦。

中華信評預期，世界先進未來幾季營收、獲利能力與現金流量水準都將低於先前的預期，最新的預期為： 2023年的營收將下滑約27%，而後於2024年回升20%。在這期間，世界先進的EBITDA利潤率可能將維持在35%至38%的較低水準。與此同時，在市場需求較為疲弱的情況下將會進一步延後其產能擴張的時程，其現金流出將可望因此而略為減少，因此雖然淨現今緩衝空間縮小，不過未來1至2年應可維持極低的借款槓桿。

世界先進 華信 營收

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