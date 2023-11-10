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倚天酷碁及宏碁智通 參展「日本台灣形象展2023」

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
倚天酷碁智慧微移動車款及宏碁智通無柵欄智慧停車解決方案成智慧交通館亮點。宏碁／提供
倚天酷碁智慧微移動車款及宏碁智通無柵欄智慧停車解決方案成智慧交通館亮點。宏碁／提供

宏碁（2353）子公司倚天酷碁與宏碁智通共同攜手，參加外貿協會於日本東京新宿舉辦的「日本台灣形象展2023」，展出一系列智慧交通產品。其中，倚天酷碁（2432）推出在智慧微移動領域的新品Acer eCity-R電動輔助自行車與Acer ES Series 1 電動滑板車，以及旗下備受關注的AI驅動智慧型自行車ebii及Acer eKinekt酷騎桌；宏碁智通則展示無柵欄智慧停車場解決方案。此次參展不僅代表了兩家公司對於未來交通趨勢的洞察和創新策略，也展現了對環境永續的承諾，期望提供更環保、高效及人性化的交通解決方案。

倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示： 「智慧微移動產品是倚天酷碁的核心策略，不論是電動滑板車或是電動輔助自行車，背後都實現了我們以科技創造智慧生活風格的承諾。倚天酷碁將ICT產業的研發能量注入於產品中，讓智慧生活的理念真正融入到每次的騎行之中。我們為微移動產品打造的App旨在為使用者帶來更便利的體驗，相信透過軟硬整合的優勢，倚天酷碁能為日常生活帶來更多的便利和創新。」

宏碁智通總經理游明豐表示：「宏碁智通響應宏碁集團ESG永續發展目標，持續將『多元支付應用』整合技術推展至各個生活場域，本次以日本台灣形象展為平台，向日本產業界推廣可同時整合『多元支付』、『充電樁』、『無柵欄智慧停車場』之智慧停車解決方案，將可有效減少停車場擁塞、提升停車場營收，為車主提供快速、便捷的停車體驗，更有助於減少碳排，推動ESG低碳永續發展。」

由AI技術驅動的智慧型電動輔助自行車ebii搭載的AI技術具深度學習能力，能夠根據使用者的騎乘習慣，精準分析並提供最佳的騎乘建議，ebiiRide電力調度功能和方便快速更換的電池設計，確保使用者始終保持最佳騎乘狀態，從而帶來卓越的騎行體驗。ebii擁有簡潔且流線型的設計，時尚外型十分吸睛。除此之外，更於國際上屢獲殊榮，包含榮獲2023年日本Good Design設計獎、受美國權威媒體《TIME時代》肯定，評選為2023年度的最佳發明之一以及2024年台灣精品獎；其手機應用程式ebiiGO，亦成功奪得了國際大獎紅點品牌與傳達設計獎。

宏碁智通無柵欄智慧停車場解決方案是10格以下中小型停車場業主的最大福音，於寸土寸金的日本關東地區，協助業主深入街道巷弄讓土地利用最大化，無須架設出入口閘門，故可將閘門空間轉化為更多車格，有效提升營收；再者，藉由智慧停車柱準確監控所有車格停車狀況，有效提升停車場使用率，更可搭配充電樁提供全方位的停車充電服務。因為停車場內繳費設備皆支援多元支付，車主無須準備現金，即能以電子票證或行動支付現場繳納停車及充電費，為停車場業主及車主打造便捷、高效兼具低碳永續的雙贏局面。

停車場 宏碁 日本

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