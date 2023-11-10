倚天酷碁及宏碁智通 參展「日本台灣形象展2023」

宏碁（2353）子公司倚天酷碁與宏碁智通共同攜手，參加外貿協會於日本東京新宿舉辦的「日本台灣形象展2023」，展出一系列智慧交通產品。其中，倚天酷碁（2432）推出在智慧微移動領域的新品Acer eCity-R電動輔助自行車與Acer ES Series 1 電動滑板車，以及旗下備受關注的AI驅動智慧型自行車ebii及Acer eKinekt酷騎桌；宏碁智通則展示無柵欄智慧停車場解決方案。此次參展不僅代表了兩家公司對於未來交通趨勢的洞察和創新策略，也展現了對環境永續的承諾，期望提供更環保、高效及人性化的交通解決方案。

倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示： 「智慧微移動產品是倚天酷碁的核心策略，不論是電動滑板車或是電動輔助自行車，背後都實現了我們以科技創造智慧生活風格的承諾。倚天酷碁將ICT產業的研發能量注入於產品中，讓智慧生活的理念真正融入到每次的騎行之中。我們為微移動產品打造的App旨在為使用者帶來更便利的體驗，相信透過軟硬整合的優勢，倚天酷碁能為日常生活帶來更多的便利和創新。」

宏碁智通總經理游明豐表示：「宏碁智通響應宏碁集團ESG永續發展目標，持續將『多元支付應用』整合技術推展至各個生活場域，本次以日本台灣形象展為平台，向日本產業界推廣可同時整合『多元支付』、『充電樁』、『無柵欄智慧停車場』之智慧停車解決方案，將可有效減少停車場擁塞、提升停車場營收，為車主提供快速、便捷的停車體驗，更有助於減少碳排，推動ESG低碳永續發展。」

由AI技術驅動的智慧型電動輔助自行車ebii搭載的AI技術具深度學習能力，能夠根據使用者的騎乘習慣，精準分析並提供最佳的騎乘建議，ebiiRide電力調度功能和方便快速更換的電池設計，確保使用者始終保持最佳騎乘狀態，從而帶來卓越的騎行體驗。ebii擁有簡潔且流線型的設計，時尚外型十分吸睛。除此之外，更於國際上屢獲殊榮，包含榮獲2023年日本Good Design設計獎、受美國權威媒體《TIME時代》肯定，評選為2023年度的最佳發明之一以及2024年台灣精品獎；其手機應用程式ebiiGO，亦成功奪得了國際大獎紅點品牌與傳達設計獎。

宏碁智通無柵欄智慧停車場解決方案是10格以下中小型停車場業主的最大福音，於寸土寸金的日本關東地區，協助業主深入街道巷弄讓土地利用最大化，無須架設出入口閘門，故可將閘門空間轉化為更多車格，有效提升營收；再者，藉由智慧停車柱準確監控所有車格停車狀況，有效提升停車場使用率，更可搭配充電樁提供全方位的停車充電服務。因為停車場內繳費設備皆支援多元支付，車主無須準備現金，即能以電子票證或行動支付現場繳納停車及充電費，為停車場業主及車主打造便捷、高效兼具低碳永續的雙贏局面。

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