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半導體元件物理教父施敏辭世 TSIA：深感惋惜

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
半導體物理元件教父施敏於日前辭世，享壽87歲。圖／TSIA提供
半導體物理元件教父施敏於日前辭世，享壽87歲。圖／TSIA提供

半導體元件物理教父施敏於近日辭世，施敏同時也是中央研究院施敏院士暨國立陽明交通大學終身講座教授，台灣半導體產業協會（TSIA）對此表達深感惋惜。TSIA指出，施敏除了是發明家，也是教育家，更是台灣半導體產業蓬勃發展的重要推手。

施敏於近日辭世，享壽87歲。TSIA指出，1967年施敏與同事姜大元在休息時吃甜點，看到一層層的起士蛋糕觸發靈感，兩人著手開發出「浮匣非揮發性半導體記憶體」（Floating Gate Memory）。

TSIA曾於2014年7月3日舉辦「聽君一席話：與微電子界大師座談-Terman博士與施敏教授」及2017年11月15日TSIA 年會邀請施敏教授擔任Keynote演講嘉賓，對浮閘記憶體發表演說，如今這項發明廣泛應用於手機、筆電、物聯網，AI人工智慧及電動車等，為人類帶來便利、安全與樂趣，很多學者都認為施敏教授的成就是足以獲頒諾貝爾獎。

TSIA表示，1969年施教授出版「Physics of Semiconductor Devices（半導體元件物理學）」，此書不僅是近代工程及應用科學領域經典，更是全世界進入IC領域的經典書籍，翻譯成6國語言、發行超過300萬，被譽為半導體聖經。

施敏曾在台大，交通大學（現陽明交大）任職，培養了無數的領袖人才，包含交大前校長張俊彥、空中大學前校長陳龍英（交大前副校長）、鈺創（5351）董事長盧超群及陽明交大產學創新研究學院院長孫元成(曾任台積電（2330）副總經理暨技術長)等，作育英才無數，對台灣半導體產業永續發展功不可沒。

半導體 交大

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