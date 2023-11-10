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先進製程訂單助攻 台積10月營收跳增逾三成 創單月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電10月營收月增逾三成，重返2000億元之上，達2432.03億元。（路透）
台積電10月營收月增逾三成，重返2000億元之上，達2432.03億元。（路透）

台積電（2330）今（10）日公布10月合併營收約2432.03億元，月增34.8%，年增15.7%，不僅隔了七個 月營收年增轉正，更一舉改寫單月新高；累計1至10月營收約為1兆7794.1億元，較去年同期減少了3.7%。單月營收創下歷史新高。

台積電稍早提出本季財測，預估介於美元營收落在188億美元到196億美元，季增8.8%到約13.4%，取中間值約季增11.1%，若以新台幣兌美元匯率32元計，營收約落在6016億元到6272億元。

由於半導體庫存修正持續到今年第4季，儘管台積電10月營收表現亮眼，但台積電仍未修正全年營收展望，預估以美元計，將684.74億至692.74億美元，年減少8.7%至9.8%，略優於原預期的衰退一成。

總裁魏哲家在先前法說上提到，第4季業績受惠3奈米技術持續強勁量產，但部分成長將受到客戶持續的庫存調整所抵消。庫存方面，預期IC設計公司庫存在第3季已持續下降，總體經濟情勢持續走軟，以及中國需求復甦緩慢，客戶對庫存控制仍持謹慎態度，預計庫存消化將延續到第四季。

他也釋出，台積電觀察到PC、智慧手機終端市場有需求穩定的早期跡象。另外，隨庫存管控，IC設計公司庫存會繼續降低，並將在第4季結束時到更健康的水準。

台積電預估本季毛利率展望將下降1.8個百分點至中位數 52.5%，主因持續快速產能拉升的3奈米技術稀釋。為管控未來幾年獲利能力，將持續優化內部成本，同時持續策略性地銷售價值；若排除無法控制的匯率影響，長期毛利率達53%以上是可實現的。

據了解，台積電10月營收跳增逾三成，除了3奈米為蘋果代工的A17處理器放量外，7奈米和5奈米訂單都回升，尤其5奈米及4奈米受惠AI晶片及其他非蘋手機加持，回升最為明顯，先進製程出貨大增 ，推升10月營收亮麗表現。

台積電 營收

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